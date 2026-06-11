Addis-Abeba — L'avenir de l'Afrique dépendra de plus en plus de sa capacité à mobiliser ses ressources nationales, à attirer les investissements, à développer des industries compétitives et à créer des emplois durables pour sa population en forte croissance, a déclaré Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

S'exprimant lors du Forum africain sur l'impact du développement (ADIF) à Addis-Abeba, Gatete a souligné que cette réunion intervient alors que le continent est confronté à d'importants bouleversements mondiaux, notamment les chocs climatiques, la fragmentation et les conflits géopolitiques, l'augmentation des risques liés à la dette, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'évolution technologique rapide.

Il a observé que l'intelligence artificielle remodèle les industries et les marchés du travail, tandis que la baisse de l'aide au développement et le durcissement des conditions de financement empêchent les gouvernements de fournir le même niveau de soutien qu'auparavant.

Gatete a reconnu que le défi est considérable, mais que l'opportunité l'est tout autant, car le principal atout stratégique de l'Afrique est son peuple.

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Il a déclaré que plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans, ce qui fait du continent le plus jeune du monde, et que d'ici 2035, l'Afrique devrait disposer de la plus grande population active au monde.

Il a toutefois souligné que cet avantage démographique ne se traduira pas automatiquement par la prospérité.

Gatete a averti que plus de 15 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail en quête d'opportunités, tandis que les données de l'OIT montrent que 53 millions de jeunes n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2023.

Il a ajouté que nombre de ceux qui trouvent un emploi restent cantonnés à des emplois informels et peu productifs.

Gatete a mentionné que l'Afrique possède des atouts essentiels à la transformation économique, notamment un vivier de talents entrepreneuriaux, des ressources en énergies renouvelables, des minéraux critiques indispensables à la transition énergétique mondiale, des écosystèmes numériques en expansion, des marchés urbains en croissance et les opportunités créées par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a souligné que la ZLECAf - qui couvre un marché de 1,5 milliard de personnes et dont le PIB cumulé dépasse 3 400 milliards de dollars - pourrait accroître le commerce intra-africain jusqu'à 45 % d'ici 2045.

Gatete a affirmé que cela ouvrirait la voie à l'industrialisation, aux chaînes de valeur régionales et à la création de millions d'emplois.

Il a fait valoir que, malgré l'existence de solutions efficaces sur le continent, celles-ci restent souvent des projets pilotes isolés ou ne se traduisent pas par des politiques concrètes.

Gatete a présenté cinq priorités pour renforcer une croissance inclusive et créatrice d'emplois : investir dans les compétences et les capacités adaptées à une économie en mutation ; privilégier le développement d'entreprises en pleine croissance, innovantes et créatrices d'emplois plutôt que la création de start-ups ; accélérer l'industrialisation et la valorisation des produits ; tirer parti de la ZLECAf pour développer des chaînes de valeur régionales et élargir les marchés ; et renforcer les capacités de mise en oeuvre et la responsabilisation afin de garantir des résultats mesurables.

Dans son message vidéo, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, a souligné que si le continent regorge d'idées et de stratégies efficaces, le principal défi réside dans leur mise en oeuvre : passer « de la conception des politiques à leur déploiement à grande échelle » et des projets pilotes prometteurs à un impact mesurable.

Évoquant l'Agenda 2063, les Objectifs de développement durable et le Pacte pour l'avenir, elle a insisté sur la nécessité d'associer les stratégies à leur mise en oeuvre afin d'améliorer le quotidien des populations.

La Vice-Secrétaire générale a également souligné l'urgence d'offrir des perspectives à la jeunesse africaine, la qualifiant de « plus grande richesse » du continent, et a appelé à investir dans des emplois durables, inclusifs et décents.

Elle a affirmé que la création d'emplois doit permettre de subvenir aux besoins des populations, d'élargir les perspectives et de donner aux jeunes femmes et aux jeunes hommes les moyens de façonner leurs sociétés.

Elle a mis en lumière le potentiel de la transformation numérique - notamment les infrastructures publiques numériques, les écosystèmes d'innovation, l'intelligence artificielle, la fintech et le commerce électronique - pour élargir l'accès aux services, ouvrir de nouveaux marchés, accroître la productivité et créer des perspectives d'emploi décent.

Pour sa part, Mona Iddrisu, responsable du programme Jeunesse, Emploi et Compétences au Centre africain pour la transformation économique (ACET), a déclaré que l'ADIF vise à bâtir une Afrique économiquement transformée, portée par une croissance inclusive, la compétitivité et le développement durable.

Mme Iddrisu a précisé que la mission de l'ACET est d'apporter un soutien aux gouvernements et institutions africains en leur fournissant des données probantes, des solutions politiques et des partenariats qui accélèrent la transformation économique et améliorent les conditions de vie.

Elle a souligné que les données probantes, à elles seules, ne suffisent pas à engendrer le changement, ajoutant qu'elles doivent se traduire par des politiques, des partenariats et des actions concrètes et applicables à plus grande échelle.