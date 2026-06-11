Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la réussite de l'initiative nationale visant à former 5 millions de codeurs éthiopiens, estimant qu'elle témoigne de la capacité, de la créativité et du potentiel technologique de la nation.

Dans un message publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a annoncé que l'Éthiopie avait atteint et dépassé cet objectif avant l'échéance prévue, avec 5 005 146 inscriptions enregistrées dans les domaines de la programmation, de l'analyse de données, du développement Android et des bases de l'intelligence artificielle depuis le lancement du programme le 23 juillet 2024.

« L'objectif que nous avions fixé pour une période de trois ans a été réalisé en moins de deux ans », a déclaré le Premier ministre Abiy, soulignant que cette performance reflète l'engagement collectif et les immenses capacités des citoyens éthiopiens.

Selon lui, cette réalisation constitue non pas un aboutissement, mais le point de départ d'une nouvelle étape marquée par des ambitions plus élevées.

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Le Premier ministre a également indiqué que le pays se fixe désormais pour objectif d'atteindre 7 millions d'inscriptions d'ici août 2026 afin d'intensifier davantage sa transition numérique.

S'adressant particulièrement aux jeunes, il les a encouragés à tirer profit des vacances d'été pour développer des compétences numériques essentielles grâce aux formations gratuites offertes dans le cadre du programme.

« Inscrivez-vous, formez-vous et retournez dans vos établissements non seulement comme étudiants, mais aussi comme leaders numériques certifiés », a-t-il déclaré, rappelant que les participants obtiennent une certification reconnue à l'échelle internationale à l'issue de leur parcours.

L'Initiative des 5 millions de codeurs éthiopiens figure parmi les principaux programmes nationaux consacrés au développement des compétences numériques.

Elle a pour objectif de permettre à des millions de citoyens d'acquérir les connaissances nécessaires pour évoluer dans l'économie numérique mondiale et participer à l'essor technologique de l'Éthiopie.

« L'avenir que vous façonnez commence dès aujourd'hui », a conclu le Premier ministre.