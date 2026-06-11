Maroc: Eau potable - L'ONEE sécurise une levée de fonds de 250 M € auprès de la BERD

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a signé avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) une lettre d'intention portant sur la mise en place d'un nouveau programme de financement de 250 millions d'euros (environ 2,8 milliards de dirhams) destiné à soutenir la modernisation de ses infrastructures de production d'eau potable, à déployer en deux tranches, assorti de subventions à l'investissement et à la mise en place d'assistance technique .

Cette lettre d'intention a été signée par Tarik Hamane, Directeur Général de l'ONEE, Matteo Patrone, Vice-président de la BERD et Said Jabrani, Directeur Général de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise (SNGFE), en présence de Mohammed Tarik Bchir, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), indique un communiqué conjoint.

Cette signature est intervenue en marge des Assemblées Annuelles de la BERD, tenues du 5 au 7 juin 2026 à Riga, en Lettonie, lors d'une réunion de haut niveau organisée entre la BERD, l'ONEE et la SNGFE sous l'égide du Ministère de l'Économie et des Finances, témoignant ainsi de la volonté commune des parties à promouvoir des projets structurants qui contribuent fortement à l'atténuation des effets du changement climatique, fait savoir le communiqué.

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Ce nouveau partenariat vise à accompagner l'ONEE dans la mise en oeuvre de son Plan d'équipement 2025-2030, qui prévoit d'importants investissements visant notamment à améliorer la performance technique des installations de production d'eau potable existantes tout en intégrant des standards renforcés en matière d'efficacité énergétique, souligne le communiqué.

A ce titre et face aux incertitudes liées au changement climatique et à l'évolution des besoins opérationnels, l'ONEE privilégie une approche de mise en oeuvre flexible et adaptative, permettant d'assurer une meilleure résilience des infrastructures de production d'eau potable, relève la même source.

Ce financement sera garanti par la SNGFE dans le cadre de son programme dédié aux établissements et entreprises publics, marquant une étape importante dans la coopération entre Tamwilcom et la BERD au profit du financement des projets publics au Maroc.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration fructueuse engagée depuis 2014, au cours de laquelle la BERD a mobilisé près de 119 millions d'euros au profit du secteur de l'eau potable géré par l'ONEE dont un premier projet financé de 65 millions d'euros, centré également sur l'amélioration des performances de l'activité eau de l'ONEE, et qui se trouve aujourd'hui en phase d'achèvement, avec des résultats très satisfaisants.

À travers cette nouvelle étape de coopération, l'ONEE et la BERD réaffirment leur engagement commun en faveur du renforcement de la sécurité hydrique du Royaume et l'amélioration de la résilience des infrastructures face aux défis climatiques.