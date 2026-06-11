Maroc: Tourisme - Le pays progresse trois fois plus vite que ses concurrents mondiaux

9 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Mehdi Ouassat

Les récentes données de l'Organisation des Nations Unies Tourisme confirment la forte progression de la destination marocaine sur l'échiquier international. Le Royaume enregistre des niveaux records d'arrivées et de recettes pour l'année 2025 en consolidant ainsi sa place parmi les principales destinations mondiales.

Le secteur affiche des indicateurs très dynamiques selon la dernière édition du Baromètre du tourisme mondial. Le pays a atteint la 22e place des destinations les plus visitées en accueillant 19,8 millions de touristes internationaux. Cette performance illustre une montée en puissance rapide puisque le Maroc a gagné 3 places en une seule année et 12 échelons par rapport à son niveau de l'année 2019.

Sur le plan économique, les retombées suivent cette même trajectoire ascendante. Le classement concernant les recettes touristiques internationales s'est également amélioré avec un passage de la 32e à la 31e position mondiale en 2025 pour un volume global s'élevant à 14,8 milliards de dollars.

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Ces statistiques reflètent une transformation structurelle de l'écosystème touristique national. Parmi les leviers mobilisés figurent le renforcement continu de la connectivité aérienne et la diversification de l'offre globale. Parallèlement, l'expansion des capacités d'hébergement s'est conjuguée à une nette amélioration de la qualité de l'expérience offerte aux visiteurs ainsi qu'à un développement accru des compétences des professionnels du secteur.

Loin de s'essouffler, cette tendance positive se maintient fermement au cours des mois suivants. Les indicateurs du premier trimestre de l'année 2026 font état d'une poursuite de la croissance avec une hausse des arrivées touristiques frôlant les 7%. Une telle évolution s'avère particulièrement notable face aux tendances globales car elle représente une progression plus de 3 fois supérieure à la moyenne internationale établie à seulement 2% par les instances onusiennes.

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