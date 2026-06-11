Maroc: Nawal Sfendla - L'audience Royale, un immense motif de fierté pour continuer à représenter dignement le pays

L'alpiniste marocaine Nawal Sfendla, qui a récemment enchaîné les ascensions de l'Everest et du Lhotse d'une seule traite, a affirmé, lundi à Rabat, que l'audience que lui a accordée Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, constitue un immense motif de fierté pour continuer à représenter dignement le Maroc.

« C'est un immense honneur et une joie inégalée. C'est un rêve pour moi d'être reçue par Sa Majesté le Roi », a déclaré Mme Sfendla à la presse à l'issue de cette audience Royale.

Mme Sfendla, décorée à cette occasion par le Souverain du Wissam Al Moukafaa Al Watania de l'ordre d'Officier, a fait part de sa profonde gratitude pour les encouragements et les félicitations de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve.

« J'espère atteindre un autre objectif qui est non seulement de gravir un sommet, mais d'inspirer les jeunes à rêver grand, à oser tenter et à travailler très dur » pour relever les défis, a-t-elle dit.

Et d'insister que les plus beaux rêves exigent « beaucoup de travail ». « Il ne faut jamais baisser les bras et y croire de tout son coeur », a-t-elle conclu.