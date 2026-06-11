Maroc: Accidents de la circulation - 24 morts et 2.861 blessés en périmètre urbain entre le 1er et 7 juin

9 Juin 2026
Libération (Casablanca)

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 2.861 autres ont été blessées, dont 113 grièvement, dans 2.103 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain entre le 1er et le 7 juin, selon la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, à la non maîtrise du véhicule, au changement de direction sans usage du clignotant, au changement de direction non autorisé, au non-respect du stop, à la circulation en sens interdit, à la circulation sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, à la conduite en état d'ébriété et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, la même source relève que les services de sûreté ont enregistré 49.042 contraventions, dressé 6.840 procès-verbaux transmis au Parquet et procédé au recouvrement de 42.202 amendes transactionnelles.

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Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 9.204.450 dirhams, ajoute le communiqué qui fait état de la mise en fourrière municipale de 4.514 véhicules, de la saisie de 6.840 documents et du retrait de la circulation de 613 véhicules.

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