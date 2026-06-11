Face aux menaces croissantes du changement climatique qui fragilisent les zones côtières d'Afrique de l'Ouest, le Forum « Coast Futures Initiative » a placé la jeunesse au coeur des solutions. Réunis à Dakar, responsables politiques, experts et acteurs de la société civile ont insisté sur l'urgence d'investir dans les jeunes afin de renforcer la résilience climatique et promouvoir l'entrepreneuriat vert dans la sous-région.

Porté par l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), le programme « Coast Futures » ambitionne de redéfinir les futurs côtiers du Sénégal, du Ghana, du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone. L'initiative intervient dans un contexte marqué par l'érosion côtière, la pollution marine, la raréfaction des ressources halieutiques et les déplacements de populations provoqués par les effets du dérèglement climatique.

Invité d'honneur du forum, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Tidiane Gadio, a salué une initiative qu'il considère comme « concrète » et porteuse d'espoir pour la jeunesse africaine. Selon lui, les jeunes du continent disposent aujourd'hui des compétences, de l'expertise et de l'énergie nécessaires pour faire face aux défis environnementaux. « L'Afrique subit des conséquences climatiques dont elle n'est pas responsable. Nous sommes des victimes, mais nous ne pouvons pas continuer à nous lamenter. Il faut prendre notre destin en main », a-t-il déclaré.

« Notre jeunesse n'est pas l'avenir de l’Afrique, elle est son présent »

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Pour l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, la crise climatique est également une crise de l'espoir. Il estime que de nombreux jeunes, confrontés au chômage et à l'absence de perspectives, sont poussés vers l'émigration irrégulière. Il appelle ainsi les gouvernements africains à considérer la jeunesse non comme un problème, mais comme la principale ressource stratégique du continent. « Notre jeunesse n'est pas l'avenir de l'Afrique, elle est son présent », a-t-il insisté, plaidant pour des investissements massifs dans l'éducation, l'emploi, l'agriculture et les infrastructures.

Gadio a également souligné la nécessité de mieux intégrer les femmes dans les politiques climatiques, rappelant qu'elles figurent parmi les premières victimes de l'érosion côtière et de la dégradation des ressources naturelles.

Un engagement institutionnel pour accompagner la transition écologique

De son côté, le vice-président de la Commission du Développement durable et de la Transition écologique de l'Assemblée nationale, Ousmane Ciss, a réaffirmé le soutien du pouvoir législatif aux initiatives favorisant la résilience climatique. Selon lui, les défis environnementaux exigent une mobilisation collective à l'échelle nationale et sous-régionale. Il a notamment rappelé que plusieurs villes côtières sénégalaises, telles que Bargny, Rufisque ou Saint-Louis, sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique. « Plus de 50% de nos populations vivent sur les côtes. L'urgence est aujourd'hui de poser des actes concrets », a-t-il indiqué.

Le parlementaire a également souligné le rôle central de l'Assemblée nationale dans l'élaboration et le suivi des lois environnementales. Il a cité l'exemple de la loi sur les plastiques dont l'application reste encore insuffisante, malgré son adoption. Pour lui, l'accompagnement technique des initiatives locales, la création de centres d'incubation et le renforcement des politiques publiques constituent des leviers indispensables pour permettre aux communautés côtières de mieux s'adapter aux changements climatiques.

« Coast futures », un projet conçu pour transformer les défis climatiques en opportunités économiques pour les jeunes

Responsable du « Climate and Youth Cluster » de l'IAG, Fanta Camara a présenté les ambitions du programme « Coast Futures », conçu pour transformer les défis climatiques en opportunités économiques pour les jeunes. D'une durée de trois ans, le projet est structuré en trois phases. La première, qui s'étend de mars 2026 à mars 2027, dispose d'un budget d'un million de dollars, soit près de 600 millions de francs CFA.

Cette phase prévoit la mise en place de « Climate Innovation Hubs », des centres destinés à sensibiliser, former et accompagner les jeunes dans le développement d'activités économiques respectueuses de l'environnement. L'objectif est d'atteindre au moins 4000 jeunes dans les cinq pays bénéficiaires, dès la première année.

Pour Fanta Camara, l'un des principaux défis réside dans le déficit d'information et de sensibilisation sur les questions climatiques. Beaucoup de jeunes vivant dans les zones côtières subissent les effets du changement climatique sans en comprendre les mécanismes ni les enjeux. « Nous allons d'abord conscientiser les jeunes, leur donner une éducation environnementale et ensuite les accompagner vers l'entrepreneuriat vert », a-t-elle expliqué.

Grâce aux « Climate Innovation Hubs », les bénéficiaires auront accès à des formations spécialisées, à l'accompagnement d'experts et à des outils leur permettant de créer des entreprises vertes génératrices d'emplois et à fort impact environnemental.

Au-delà de la lutte contre les effets du changement climatique, « Coast Futures » entend contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de l'émigration irrégulière et au renforcement de la résilience des communautés côtières. Les intervenants ont unanimement insisté sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour faire face à des défis qui dépassent les frontières nationales.

À travers cette initiative, l'IAG et ses partenaires misent sur une nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs capables de transformer les vulnérabilités climatiques en opportunités de développement durable. Un pari ambitieux qui place la jeunesse africaine au centre de la construction des futurs côtiers du continent.