Sénégal: Accès à l'électricité en zone rurale - 08 « Mamans solaires » formées pour les îles du Saloum

Après les premières générations de « Mamans solaires », le centre Barefoot Collège international a achevé, lundi dernier, la formation d'une dernière cohorte de huit (08) femmes ressortissantes des communes des îles du Saloum. Elles ont reçu leurs diplômes avant-hier, mardi 9 juin 2026, au centre Barefoot collège de Toubab Dialaw, dans la commune de Yène.

Ces nouvelles « Mamans solaires » venues de villages des communes de Djirnda, Bassoul et Fimela, ont, au terme de trois mois et demi de formation, reçu ont leurs diplômes des mains du PDG de DP World Sénégal, Clarence Rodrigues, en présence des maires de Djirnda, de Bassoul et de Fimela, qui ont assisté à la cérémonie de Graduation. Pendant leur formation, les « Mamans solaires » ont reçu des compétences pour installer des tableaux solaires et permettre à leur communauté de pouvoir bénéficier d'un éclairage mais aussi avoir de l'électricité pour faire fonctionner certains appareils légers comme les téléviseurs et recharger les téléphones portables.

En plus de ces compétences en énergie solaires, elles ont été également outillées dans la fabrication de savon, d'eau de javel et d'autres produits transformés. A leur retour dans leurs villages respectifs, elles vont assurer la duplication et la vulgarisation auprès de leurs paires sur place. « Cette formation vous aidera à transformer positivement vos communautés et susciter un réel impact dans vos communes. Après cette formation, vous devrez complètement changer votre environnement. C'est une mission que vous aurez une fois retournées chez vous. Ce savoir acquis grâce à cette formation vient s'ajouter à vos valeurs culturelles et communautaires pour changer vos communes respectives », leur a rappelé Clarence Rodrigues.

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En plus des diplômes, des enveloppes financières d'un montant de 500.000 FCFA ont été octroyées à chaque récipiendaire. Cela dans le but de leur permettre de disposer d'un fonds de démarrage d'un projet économique. Au nom des maires des communes des îles du Saloum, le maire de Djirnda a tenu à exprimer les remerciements à DP World pour le financement de la formation et la mise à disposition de kits solaires dont l'installation et l'exploitation seront assurées par les « Mamans solaires ». Le coût global de la session est estimé à plus de 200 millions de FCFA.

Dans son discours, l'édile de Djirnda, Badara Diom, a insisté sur l'impact que ce programme va avoir sur le vécu des populations de ces zones insulaires qui ne sont pas connectées au réseau électrique, notamment dans la principale activité économique de la zone qu'est la pêche mais aussi dans la sécurité des populations.

« Les îles du Saloum sont des zones enclavées, très difficile d'accès. Les populations se déplacent à bord de pirogues, là où d'autres empruntent des pistes. Beaucoup de nos localités ne sont pas encore électrifiées. Former ces femmes et leur doter de matériels constitue un précieux appui. L'accès à l'électricité va aider les communes à avoir d'abord de la lumière, faciliter l'acquisition de réfrigérateurs pour la conservation des produits alimentaires, mais surtout contribuer à lutter contre l'insécurité, le vol de bétail, et permettre aux pêcheurs de débarquer leurs productions halieutiques, sans difficultés », a-t-il souligné.

Il a aussi salué la formation offerte en gestion financière et dans la fabrication du savon et d'eau de Javel. Pour lui, cela va contribuer à transformer sensiblement la vie des populations des communes d'origine de ces « Mamans solaires ». Le maire a profité de la présence des autorités de DP World Sénégal pour les inviter à étendre leur accompagnement dans les domaines de l'éducation et de la santé surtout.

Pour rappel plus deux cohortes de « Mamans solaires » ont déjà bénéficié de ce programme pour les départements de Kédougou et Ranérou Ferlo, en plus d'une quinzaine d'autres qui étaient venues du Cameroun.

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