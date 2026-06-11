La station du Sahel du Centre pour le Riz en Afrique (AfricaRice) a abrité, les trois derniers jours, la 60ème réunion du Conseil d'administration de cette organisation panafricaine. Tenue sous la présidence effective de son président, cette rencontre a été l'occasion pour les participants issus des pays membres d'échanger sur les voies et moyens pour atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2035.

L'objectif de la réunion est de définir les orientations relatives aux activités de recherche et développement d'AfricaRice, ainsi qu'à l'organisation de ladite institution, afin d'assurer le bon déroulement de ses activités. « Cette année, nous avons délocalisé la réunion pour la tenir au Sénégal, afin de permettre au Conseil d'administration de constater les ressources dont dispose AfricaRice dans le pays, grâce au soutien du gouvernement sénégalais. Mais aussi pour que la structure puisse prendre des décisions concernant la gouvernance d'AfricaRice et tenter de réviser son programme de recherche au sein de la communauté sénégalaise », a déclaré M. Baboucar Maneh, Directeur général d'AfricaRice, dont le siège se trouve en Côte d'Ivoire.

Il rappelle aussi que le Conseil est déjà très satisfait de cette décision, car il a pu constater, par lui-même, toutes les facilités mises à la disposition d'AfricaRice par le gouvernement sénégalais, permettant ainsi à la structure d'atteindre pleinement ses objectifs. M. Manneh de rappeler qu'aujourd'hui, l'Afrique importe à elle seule 40% de sa consommation de riz, ce dans un contexte mondial actuel marqué par des tensions notées dans certains pays et la guerre entre les États-Unis et l'Iran. « Chaque année, ce sont près de 19 millions de tonnes de riz que les africains importent. C'est une perte considérable pour le continent, car on pourrait dire que nous nous approprions ses ressources. Au lieu de produire, nous prenons l'argent pour aller au marché, nous payons et nous l'utilisons pour résoudre le problème. Mais récemment, la crise du COVID, le conflit russo-ukrainien et, plus récemment, la guerre en Iran, nous ont montré que même avec de l'argent, l'accès au marché est bloqué en cas de problème avec les chaînes d'approvisionnement », a-t-il expliqué.

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Non sans insister sur le fait qu'il soit crucial pour les africains d'insister sur le principe du consommer local, à savoir de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. « Aujourd'hui, ce n'est plus un simple mot. C'est pourquoi, pour de nombreux pays, et notamment pour AfricaRice, nous insistons sur les décisions politiques afin d'affirmer que la sécurité alimentaire est indissociable de la sécurité nationale », a souligné M. Manneh avant de magnifier le partenariat noué avec différents acteurs dans les pays concernés, comme au Sénégal avec l'ISIRA (structure de recherche), la SAED et le DRDR et l'objectif étant de coordonner tous les efforts afin d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2035.

En outre, pour le Dr Ali Ibrahim, chercheur en Agronomie, par ailleurs représentant régional d'AfricaRice à la station du Sahel, ce Conseil d'administration a pour mission de définir les orientations relatives aux activités de recherche et développement d'AfricaRice, ainsi qu'à l'organisation de notre institution, afin d'assurer le bon déroulement de ces activités. « Nos activités visent constamment à répondre aux différents défis auxquels est confrontée la production de riz, non seulement au Sénégal, mais aussi dans tous les pays sahéliens. AfricaRice oeuvre pour que les pays puissent atteindre la souveraineté alimentaire grâce à l'augmentation de la productivité rizicole. Et pour y parvenir, nous développons des technologies homologuées et adaptées aux conditions locales », a-t-il soutenu.

Pour rappel, le fonctionnement de cette organisation panafricaine repose sur son Conseil d'administration qui se réunit deux fois par an : une fois en présentiel et une autre fois en visioconférence.