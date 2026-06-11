Sénégal: Concours miss mathématique et misse science - Diourbel célèbre ses reines des sciences

La région de Diourbel a abrité ce mercredi la 16è édition du concours Miss Mathématique et Miss Science dont l'objectif est de promouvoir l'orientation et la présence des filles dans les filières scientifiques. Les deux principales distinctions ont été attribuées respectivement à Madame Maty GUEYE SALL du Groupe scolaire privé Creuset du Savoir et à Mlle Thiane Ndiaye Guèye du Lycée Scientifique d'Excellence de Diourbel (LSED).

L'Inspection d'académie de Diourbel a célébré hier au Lycée scientifique d'excellence les lauréates du concours Miss Mathématique et Miss Science. Cette compétition vise à révéler les talents à instaurer une saine émulation au sein de l'école et à mettre met en lumière des modèles inspirants pour la jeunesse. Le thème retenu cette année, portait sur l'éducation à la citoyenneté numérique à l'ère des réseaux sociaux, une problématique d'une grande actualité qui interpelle l'ensemble des acteurs de la société.

Ce thème a été développé par Monsieur Seny Ndiaye Fall le coordonnateur du Système d'information, du management de l'éducation nationale. Lors de son intervention, le conférencier a plaidé en faveur d'une Intelligence artificielle souveraine. « Je pense que ce ne sert à rien de suivre certaines nations dans leur dynamique. Il nous faut une IA souveraine qui respecte nos valeurs. Une IA qui respecte notre organisation. Pour cela, il faudra que l'ensemble des réseaux soient hébergés dans des infrastructures souveraines pour pouvoir avoir le contrôle nécessaire et également produire du contenu à l'échelle local qu'on diffusera à l'échelle national. Ce qui permettra à nos élèves, aux enseignants et même aux différents acteurs de pouvoir rester ancrés dans nos valeurs ».

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Poursuivant son propos, il a insisté sur les enjeux liés à la maîtrise du numérique. « Le numérique, c'est un outil de recherche et de développement mais pour être efficace, il doit être encadré. Le numérique est devenu aujourd'hui une industrie. Pour pouvoir bénéficier des retombées de cette industrie, il faut que nos élèves soient bien formés. Les élèves doivent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir créer. Nous ne devons pas être au niveau d'utilisateurs, mais plutôt au niveau de créateurs. Et pour cela, on a besoin de compétences réelles. Il faut que nos élèves soient formés tout au long de leur cursus scolaire à travers un programme bien ficelé pour pouvoir profiter pleinement de ces opportunités qu'offrent l'Ia et le numérique. C'est également à ce moment que nous pouvons espérer en tirer des bénéfices .C'est en ce moment que l'IA ou le numérique pourront impacter notre économie ».

Marraine de la cérémonie de remise des distinctions de Miss Mathématique et Miss Science, le Dr Mame Coumba Sarr, médecin chirurgien et chef de service ORL à l'hôpital Matlaboul Fawzayni a exprimé sa satisfaction. « C'est une fierté et un honneur. Je ne suis pas la seule femme modèle. Toute personne est modèle en soi » .

Les lauréates ont, pour leur part, affiché leur satisfaction après avoir été récompensées. C'est le cas de Maty Gueye Sall, élève du groupe scolaire privé Creuset du Savoir, qui veut être ingénieure en informatique soutient que les sciences ne sont pas seulement réservées aux garçons. Il convient de rappeler que Mme Awa Sène Diop, présidente nationale de la Scofi, ainsi que Mme Adama Fall Diallo, ont pris part à cette cérémonie. Les deux lauréates représenteront la région de Diourbel lors de la phase nationale du concours