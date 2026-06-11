Afrique: Matches de préparation Sénégal/Arabie saoudite (0-0) - Une défaite, un nul et des interrogations

Une défaite inquiétante, une match nul plus ou moins acceptable et des interrogations. C'est le bilan des matches amicaux ayant servi de préparation a la sélection sénégalaise de football avant son entrée en lice le 16 juin prochain contre la France. Face à l'Arabie Saoudite hier, mardi 9 juin au stade Toyota Field de San Antonio (Texas), les Lions n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0).

Une rencontre qui a permis à Pape Thiaw de procéder à une véritable revue d'effectifs avec 9 remplaçants notamment Kalidou Koulibaly écarté des aires de jeu depuis le 8 avril dernier. Mais aussi Idrissa Gana Gueye.

Plus prêts physiquement, les Faucons Verts ont sonné l'alerte en créant des grosses frayeurs dans la défense sénégalaise, notamment sur une perte de balle de Sadio Mane. Mais Edouard Mendy a démontré qu'il est le dernier rempart des champions d'Afrique.

Le Sénégal va répliquer par une tête croisée de Lamine Camara (14eme min). Toutefois, c'est Krepin Diatta qui va vendanger la meilleure opportunité des Lions sur un centre clinique de El Hadji Malick Diouf.

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A la reprise, Pape Thiaw lance Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr tous a la 62eme min. Ismail Jakobs avait déjà pris la place de El Hadji Malick Diouf auteur d'une belle prestation.

A la 68eme, Krepin Diatta met sur orbite Ismaila Sarr qui met dans le vent son vis-à-vis avant de centrer pour Nicolas Jackson. Malheureusement, l'attaquant du Bayern Munich va manquer l'immanquable avant de voir rouge a la 85eme minute.

Avec le feu follet Ibrahima Mbaye et la pointe de vitesse de Ismaila Sarr, le Sénégal semblent retrouver son football vers la fin du match.

Toutefois, des interrogations subsistent encore aussi bien au niveau de la défense, au milieu de terrain que sur l'inefficacité offensive de certains attaquants. C'est dire que Pape Thiaw a du pain sur la planche. Il dispose désormais de 5 jours pour peaufiner son plan contre les Bleus. Rendez-vous le 16 juin au stade MetLife Stadium de New Jersey à partir de 19 heures.