Cote d'Ivoire: Contrôleurs pénitentiaires 2026 - L'INFJ lance un ultime appel à un candidat admis

L'Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) a lancé un appel pressant à l'endroit de Monsieur Kassi Krou Rameaux-Franck, candidat admis au concours professionnel d'accès 2026 au cycle de formation des Contrôleurs d'Établissements Pénitentiaires. Dans un communiqué officiel signé le 10 juin 2026 par son Directeur général, Marie-Léonard Lebry, l'institution invite l'intéressé à rejoindre impérativement les rangs de l'école de formation.

Selon le document, le candidat est attendu au siège de l'INFJ à Yamoussoukro au plus tard le lundi 15 juin 2026 à 8 heures. Cette convocation revêt un caractère urgent, l'administration ayant précisé que le non-respect de ce délai entraînera des conséquences administratives immédiates. « Passé ce délai, il sera considéré comme démissionnaire et radié des effectifs des élèves de l'École du Personnel Pénitentiaire », indique clairement le communiqué. Une mesure qui témoigne de la rigueur observée dans la gestion des concours et des formations au sein de l'institution chargée de former les acteurs du système judiciaire ivoirien.

Cette démarche exceptionnelle laisse supposer que le candidat concerné n'a pas encore accompli certaines formalités indispensables à son intégration effective dans le cycle de formation. Face à cette situation, l'INFJ a choisi la voie officielle afin de s'assurer que l'information lui parvienne dans les meilleurs délais.

L'Institut National de Formation Judiciaire, placé sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, joue un rôle central dans la formation initiale et continue des professionnels du secteur judiciaire en Côte d'Ivoire. Chaque année, il accueille des auditeurs issus de différents concours administratifs destinés à renforcer les capacités des institutions judiciaires et pénitentiaires du pays.

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À travers cet avis, la direction de l'INFJ réaffirme son attachement au respect des procédures et des délais administratifs. Le candidat concerné est donc invité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rejoindre l'établissement avant l'échéance fixée, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de son admission au concours.