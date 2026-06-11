Afrique de l'Ouest: Projets communautaires au titre de l'année 2025 - Le pays et l'Uemoa passent en revue les réformes

11 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) passe en revue, avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au titre de l'année 2025.

Selon un communiqué de la Direction de la communication en date du 3 juin, le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, à la tête de la délégation de l'institution, échangera le 12 juin 2026 avec la délégation ministérielle ivoirienne conduite par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, sur les conclusions des travaux des experts tenus du 10 au 12 novembre 2025, à Abidjan, et consignés dans un mémorandum.

À l'issue de ces échanges, poursuit le communiqué, le mémorandum sera remis au Premier ministre, Robert Beugré Mambé. Pour rappel, la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA, placée sous la présidence des Premiers ministres ou chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des Finances, a été instituée par un Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union le 24 octobre 2013.

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