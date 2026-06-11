Sénégal: Les Lions rejoignent leur camp de base dans le New Jersey, cet après-midi

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal vont rejoindre cet après-midi leur camp de base établi dans l'État du New Jersey, au nord-est des États-Unis, où les Lions vont entamer la troisième et dernière phase de leur préparation pour la Coupe du monde qui débute ce jeudi, a-t-on appris de source médiatique.

Les Lions sont attendus ce jeudi à 14h45 à l'aéroport de Newark, rapportent les envoyés spéciaux de la RTS, la Radiotélévision publique sénégalaise.

Ils seront convoyés par vol spécial de San Antonio, où ils ont livré mardi leur dernier match de préparation face à l'Arabie Saoudite (0-0).

Après leur arrivée, les Lions vont prendre leurs quartiers à l'hôtel en attendant la suite de la préparation qui permettra d'affiner les derniers détails.

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Les champions d'Afrique en titre vont s'entrainer au sein des installations de Rutgers University.

Les protégés du sélectionneur Pape Thiaw ont bouclé deux matchs préparatoires soldés par une défaite contre les Etats-Unis (2-3) et un match nul (0-0) contre l'Arabie Saoudite.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les Lions vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.