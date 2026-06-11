Sénégal: Mondial 2026 - New York-New Jersey, deuxième plus grand stade du tournoi, accueillera les deux premiers matchs des Lions

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a confirmé, mercredi, les capacités officielles des 16 stades retenus pour la Coupe du monde 2026, dont le stade de New York-New Jersey (80 663 places) et celui de Toronto (43 036 places) qui accueilleront les trois rencontres du Sénégal lors de la phase de groupes du Mondial qui débute ce jeudi.

La sélection sénégalaise va jouer ses deux premières rencontres de groupe au stade de New York-New Jersey contre la France le 16 juin à 19h GMT et la Norvège le 23 juin à 00h GMT. Ce stade est la deuxième plus grande infrastructure sportive retenue pour le tournoi, derrière le stade de Mexico (80 824 places).

Les Lions du Sénégal, qui ont établi leur camp de base dans l'État du New Jersey, au nord-est des États-Unis, vont disputer leur troisième match de poule contre l'Irak le 26 juin à 19h GMT, au stade de Toronto, au Canada.

La confirmation des capacités définitives des stades constitue une étape importante dans le compte à rebours précédant le lancement de la première Coupe du monde à 48 équipes.

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Selon la FIFA, toutes les enceintes ont été aménagées afin d'offrir une expérience optimale aux supporters et de contribuer à l'ambiance caractérisant l'épreuve reine du football mondial.

Portée par une demande internationale sans précédent, cette édition 2026 pourrait battre le record historique d'affluence du Mondial 1994 aux États-Unis, "qui avait attiré 3,5 millions de spectateurs."

Voici les 16 stades hôtes et leurs capacités officielles :

Stade de Mexico : 80 824 places

Stade de New York-New Jersey : 80 663 places

Stade de Dallas : 70 649 places

Stade de Los Angeles : 70 492 places

Stade de Kansas City : 69 045 places

Stade de la baie de San Francisco : 68 827 places

Stade de Houston : 68 777 places

Stade de Philadelphie : 68 324 places

Stade d'Atlanta : 68 239 places

Stade de Seattle : 66 925 places

Stade de Miami : 64 478 places

Stade de Boston : 64 146 places

BC Place de Vancouver : 52 497 places

Stade de Monterrey : 51 243 places

Stade de Guadalajara : 45 664 places

Stade de Toronto : 43 036 places