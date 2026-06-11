Sénégal: Ziguinchor - Le préfet maintient l'interdiction de baignade sur les berges du fleuve Casamance

Ziguinchor — Le préfet de Ziguinchor (sud), Latyr Ndiaye, a annoncé le maintien de l'interdiction de baignade sur les berges du fleuve Casamance, une mesure en vigueur depuis 2017.

Elle reste justifiée par des impératifs de sécurité liés à la configuration du littoral et à la forte pollution des eaux, susceptibles de présenter des risques pour la santé publique, a-t-il souligné, mercredi, à l'issue d'une réunion tenue avec les services techniques, les forces de défense et de sécurité ainsi que les représentants des populations.

Selon l'autorité administrative, malgré cette interdiction, de nombreux jeunes continuent de fréquenter le fleuve, en particulier durant les grandes vacances, entraînant régulièrement des cas de noyade.

C'est dans ce contexte et sur instruction des plus hautes autorités que cette rencontre a été organisée afin d'identifier les mesures pouvant permettre de mieux protéger les populations, notamment les enfants, a expliqué le préfet de Ziguinchor.

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Les participants sont convenus de renforcer les actions de communication et de sensibilisation pour informer davantage les populations sur les dangers liés à la baignade dans le fleuve.

Le département de la jeunesse, en collaboration avec les conseils consultatifs de la jeunesse, a été chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'action visant à promouvoir la prévention et la vigilance au sein des communautés.

La surveillance des zones concernées sera également renforcée grâce à un dispositif placé sous la coordination du commissaire central de police et du coordonnateur des ASP (agences de sécurité de proximité).

Des panneaux d'interdiction seront implantés par la mairie, tandis que des abris destinés aux agents chargés de la surveillance seront aménagés avec l'appui de la municipalité et du conseil départemental.

Le préfet a par ailleurs lancé un appel aux entreprises de la région, afin qu'elles contribuent aux efforts de sécurisation des berges du fleuve Casamance.