Sénégal: Mbane - Une forte demande en soins de proximité notée

Dans la commune de Mbane, située dans le département de Dagana, il y a une forte demande en soins de proximité. Le constat a été fait par la tutelle à l'occasion du déploiement de l'Hôpital militaire de campagne du 2 au 9 juin 2026.

Dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministère des Forces armées, l'Hôpital militaire de campagne a été déployé à Mbane pour sa troisième mission, dans le cadre du dispositif national visant à renforcer l'offre de soins dans les zones à plateau technique limité. Dans cette commune du nord du Sénégal, où les opérations ont officiellement débuté le 2 juin 2026, les équipes logistiques et médicales ont été pleinement opérationnelles. Les premiers résultats témoignent déjà de l'impact significatif de cette mission sanitaire sur la prise en charge des populations.

581 consultations enregistrées

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« Le cumul des données enregistrées entre le 6 et le 9 juin 2026 fait état d'un total de 581 consultations, dont 63 chez les enfants de moins de 16 ans et 518 chez les adultes, traduisant une forte demande en soins de proximité et une montée en charge progressive de l'activité », rapportent les services du ministère de la Santé dans une note publiée jeudi.

La même source indique que les services spécialisés ont connu une activité soutenue, avec une prise en charge diversifiée. Celle-ci a couvert notamment les affections bucco-dentaires (caries, infections, soins conservateurs, extractions), les pathologies ORL (infections des voies respiratoires supérieures, troubles de l'audition).

Les affections ophtalmologiques (incluant notamment des troubles de la vision, des affections oculaires courantes et diverses pathologies nécessitant une évaluation spécialisée), ainsi que les pathologies chirurgicales générales (abcès, indications opératoires diverses), ont été également prises en charge. « Les activités ont également concerné la gynécologie-obstétrique, à travers le suivi des grossesses et les consultations prénatales, ainsi que la pédiatrie, marquée par la prise en charge d'infections courantes et d'états fébriles chez l'enfant », poursuit le texte.

Des cas relevant de la médecine d'urgence ont également été pris en charge, notamment des complications cardiovasculaires et des situations nécessitant une surveillance rapprochée. Ainsi, à travers cette démarche, l'Hôpital militaire de campagne confirme son rôle d'outil opérationnel au service de l'équité territoriale en santé. Ceci, en rapprochant les soins spécialisés des populations vivant dans les zones les plus éloignées des grands centres hospitaliers.

Il convient de noter que cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la convention signée en mars 2025, qui encadre le déploiement de cette structure mobile au bénéfice des populations vivant dans les localités les plus éloignées des grands centres hospitaliers. Et pour cette année, les activités se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin 2026.