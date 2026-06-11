Sénégal: Autoroute Dakar-AIBD - Un camion-citerne en feu paralyse la circulation à Diamniadio

11 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Un camion-citerne transportant du carburant a pris feu ce jeudi 11 juin sur l'autoroute à hauteur de Diamniadio, provoquant d'importantes perturbations de la circulation dans le sens Dakar-AIBD. Un embouteillage d'environ six kilomètres a été signalé sur le tronçon concerné.

Dans un communiqué, la société Autoroute de l'Avenir invite les automobilistes en provenance de Dakar à quitter l'autoroute à la sortie n°10 de Keur Ndiaye Lô, puis à la rejoindre à l'entrée n°12 de Sébikotane pour contourner la zone de l'accident.

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