Sénégal: Autoroute Dakar-AIBD - Un camion-citerne en feu paralyse la circulation à Diamniadio

Un camion-citerne transportant du carburant a pris feu ce jeudi 11 juin sur l'autoroute à hauteur de Diamniadio, provoquant d'importantes perturbations de la circulation dans le sens Dakar-AIBD. Un embouteillage d'environ six kilomètres a été signalé sur le tronçon concerné.

Dans un communiqué, la société Autoroute de l'Avenir invite les automobilistes en provenance de Dakar à quitter l'autoroute à la sortie n°10 de Keur Ndiaye Lô, puis à la rejoindre à l'entrée n°12 de Sébikotane pour contourner la zone de l'accident.