Maroc: Agadir - Le 8e Festival international de folklore traditionnel du 7 au 11 juillet prochain

La ville d'Agadir accueillera, du 07 au 11 juillet prochain, la 8ème édition du Festival international de folklore traditionnel, à l'initiative de l'association Flamon pour l'Art et le développement socio-culturel.

Selon les organisateurs, le programme de cet événement, organisé en partenariat avec le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF Maroc), propose une série de spectacles d'arts populaires et de patrimoine immatériel, ainsi que des représentations de rue, des formations et des ateliers artistiques et culturels.

Cette manifestation se distinguera également par l'organisation d'un colloque international d'échange d'expériences et de perspectives autour du patrimoine et de la culture, ainsi que des rencontres d'échanges entre les troupes participantes et le public.

Les habitants d'Agadir et ses visiteurs seront ainsi au rendez-vous de cinq jours de créativité et de métissage culturel, avec la participation de troupes folkloriques venues de différents pays, qui présenteront des spectacles et des tableaux artistiques reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel mondial.

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Cette manifestation culturelle, indique-t-on, vise à contribuer à la promotion des arts populaires et du patrimoine culturel et artistique local, à mettre en lumière ce patrimoine et à créer une opportunité d'échanges d'expériences entre troupes locales et internationales.

Le Festival ambitionne également, outre l'animation de la vie culturelle, artistique et touristique de la région Souss-Massa, de contribuer à mettre en valeur le rôle de l'art dans la promotion des valeurs de tolérance et de paix, de valoriser le patrimoine culturel et artistique, d'encourager le tourisme culturel et de soutenir les troupes artistiques locales.