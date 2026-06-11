Maroc: Saison Méditerranée 2026 - Lille accueille des artistes liés au pays

A Lille et dans sa métropole, de nombreux lieux culturels prennent part à la Saison Méditerranée 2026. Parmi les temps forts de cette programmation figure l'exposition collective «Au-delà de toutes les mers», qui réunit une quinzaine d'artistes marocains, français et internationaux, tous liés au Maroc par leur parcours personnel ou leur démarche artistique.

Après une ouverture populaire et festive à Marseille, du 15 au 24 mai 2026, la Saison Méditerranée a fait étape à Lille le 29 mai. La Métropole Européenne de Lille s'associe à cette grande programmation culturelle nationale et internationale portée par l'Institut français, en déployant sur son territoire une dynamique exceptionnelle avec plus de 300 manifestations destinées aux habitants de la métropole.

Selon les organisateurs, l'exposition explore les circulations des populations, des langues, des cultures et des récits autour de la Méditerranée, et plus particulièrement entre la France et le Maroc. Marquées par l'histoire coloniale et par de longues relations géopolitiques et culturelles, ces circulations sont présentées non comme de simples déplacements géographiques, mais comme des flux permanents générant rencontres, échanges et transformations.

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Co-conçue par Le Cube Independent Art Room de Rabat et La Condition Publique de Roubaix dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, l'exposition rassemble une douzaine d'artistes dont les oeuvres témoignent des liens complexes tissés entre le Maghreb et l'Europe.

Construite autour de trois axes -- les circulations géographiques, les circulations des langues et les circulations immatérielles (mémoires, savoir-faire et croyances) --, l'exposition interroge la manière dont les êtres, les récits et les objets se déplacent, se métamorphosent et interagissent dans un monde en perpétuel mouvement.

Les artistes Ziad Naitaddi, Sarah Van Melick, Katrin Ströbel et Mohamed Laouli abordent la Méditerranée comme un espace de traversées, de déplacements et parfois de déracinement. Leurs oeuvres évoquent les conséquences de la domination coloniale et du protectorat français, entre perte de repères, absence, rencontres et enrichissement mutuel.

Le duo Irena Eden & Stijn Lernout, ainsi que Badr El Hammami, Karima El Karmoudi et Leila Sadel, explorent quant à eux les circulations des langues, des récits et des souvenirs entre le Maroc et la France. A travers les migrations et les déplacements, les langues se transforment, se transmettent ou disparaissent, donnant naissance à de nouvelles formes d'expression.

Enfin, les oeuvres de Khadija El Abyad, Ahmad Karmouni, Imane Zoubai, Karima El Karmoudi et Leila Sadel mettent en lumière la transmission du patrimoine immatériel, des mémoires et des savoir-faire artisanaux marocains. Matériaux, gestes et symboles traditionnels y apparaissent comme des forces vivantes, sans cesse réinventées.

Les artistes réunis dans « Au-delà de toutes les mers » questionnent ainsi les récits, les mémoires et les identités culturelles. Ils invitent le public à réfléchir aux rencontres, aux influences réciproques et aux métissages qui se sont développés entre le Maroc et la France à travers les mouvements de population et les échanges culturels.

Hamed Abdalla à l'Institut du monde arabe de Tourcoing

Autre événement majeur de cette Saison Méditerranée : l'exposition consacrée à Hamed Abdalla (1917-1985) à l'Institut du monde arabe de Tourcoing.

Cette rétrospective rend hommage à l'une des figures majeures de l'art moderne égyptien. Selon la commissaire de l'exposition, Nada Majdoub, l'oeuvre prolifique de l'artiste, développée sur plus d'un demi-siècle de création, a contribué à redéfinir les trajectoires de l'art dans les mondes arabe, africain et méditerranéen durant la période postcoloniale.

Rassemblant un ensemble exceptionnel d'oeuvres et d'archives conservées par sa famille, l'exposition retrace les différentes étapes de sa vie et de son parcours artistique, mettant en lumière l'originalité de son langage plastique et son influence durable sur plusieurs générations d'artistes.

« Traversées » à la Gare Saint-Sauveur

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, la Gare Saint-Sauveur se transforme en « Gare Méditerranée », un espace dédié aux cultures du bassin méditerranéen.

Coordonné par lille3000 en collaboration avec les associations, compagnies et opérateurs culturels du territoire, cet événement met à l'honneur les pays méditerranéens à travers une programmation riche et pluridisciplinaire.

Ce « Focus Méditerranée » ambitionne de faire découvrir au plus grand nombre la richesse, la diversité et les enjeux contemporains de cette région du monde. Il fait écho à l'exposition « Traversées », présentée dans la Halle B de la Gare Saint-Sauveur.

Sous le commissariat d'Olfa Feki, cette exposition réunit des oeuvres monumentales et des installations immersives créées à quatre mains par des artistes marocains, tunisiens et algériens associés à des artistes français issus des diasporas de ces pays.

A travers leurs créations, ces binômes artistiques interrogent les notions d'identité, de mémoire, de territoire et de migration. Parmi les participants figurent notamment Aïcha Snoussi et Saïd Afifi, Haythem Zakaria et Adnen El Ghali, ainsi que Hela Ammar et Shourouk Rhaiem.

De part et d'autre de la Méditerranée, leurs oeuvres témoignent de la vitalité des échanges culturels et de la capacité de l'art à créer des passerelles entre les peuples, les territoires et les imaginaires.

A travers ces expositions et manifestations, Lille confirme son rôle de carrefour culturel méditerranéen, offrant au public une occasion privilégiée de découvrir la richesse des dialogues artistiques qui unissent les deux rives de la Méditerranée comme un clin d'oeil à la grande communauté marocaine de Lille.