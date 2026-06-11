Sénégal: Le ministre Mamadou Lamine Dianté reçoit les syndicats du secteur

Les syndicats du secteur de la Justice seront reçus ce vendredi 12 juin 2026 par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté. L'annonce a été faite jeudi par ce ministère à travers un communiqué de presse.

« Dans le cadre de la pacification du climat social et du suivi de la mise en œuvre des accords signés avec les organisations syndicales, notamment à travers le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID), le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté reçoit, ce vendredi 12 juin 2026, les syndicats du secteur de la Justice », informe le document signé par le chef du service des relations publiques et de la documentation du ministère.

Ladite rencontre portera, selon la même source, sur l'examen de la question relative aux modalités de reclassement des greffiers après la formation. « Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions du comité technique du PNSS-CID et des comités sectoriels de suivi des accords, destinées à renforcer la stabilité de la paix sociale dans notre pays, gage de productivité et de développement », lit-on dans le texte.