Togo: Après Lorenz, Kenny

À seulement 18 ans, le défenseur togolais Kenny Assignon a signé en début de semaine son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais FC, son club formateur.

Arrivé à Rennes en 2022 après un passage au Stade Poitevin et au pôle espoir de Châteauroux, le latéral droit s'est imposé comme l'un des espoirs du centre de formation breton, évoluant jusqu'ici avec la réserve en Nationale 3. Sa solidité défensive, son activité dans le couloir et sa lecture du jeu ont convaincu le club de miser sur lui.

Souhaitons qu'il fasse aussi bien que son grand frère Lorenz, ancien du club et désormais au VfB Stuttgart.