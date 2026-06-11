Togo: Pas de crise alimentaire dans le pays

Des informations ont circulé sur une supposée alerte du Programme Alimentaire Mondial (PAM) concernant une crise alimentaire au nord du Togo. Une clarification s'impose.

Le PAM n'a lancé aucune alerte de ce type. Les chiffres évoqués, environ 332 000 personnes en risque d'insécurité alimentaire aiguë entre juin et août, sont issus du Cadre Harmonisé, outil régional de référence du CILSS* publié en novembre 2025. Il s'agit d'une projection fondée sur des hypothèses de risque pour la période de soudure, et non d'un constat de crise actuelle.

Or, les données récentes au Togo dressent un tableau globalement favorable : une production agricole supérieure à celle de l'année précédente et à la moyenne des cinq dernières années, une baisse des prix du maïs, du sorgho et du niébé sur les marchés, d'importants stocks céréaliers institutionnels et ménagers, et une accalmie sécuritaire favorisant le retour de populations déplacées dans certaines localités.

Par ailleurs, le gouvernement togolais a proposé au PAM la mise à disposition de plus de 40 000 tonnes de denrées alimentaires, et déploie une réponse intégrée dans le cadre du Programme d'urgence pour le renforcement de la résilience dans la région des Savanes (PURS).

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* Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel