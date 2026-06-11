Togo: Protéger, autonomiser et développer le nord

Un nouveau programme de développement de la région des Savanes a été lancé avec le concours financier de l'Union européenne. Il sera mis en oeuvre par l'ONG Plan International Togo.

« Savanes Kpaadu » qui signifie « Développement des Savanes » en langue moba , est doté d'un budget de 3 millions d'euros sur 18 mois.

Sa vocation est de protéger les populations, améliorer l'accès aux services publics et permettre une autonomisation économique.

« La résilience ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour grâce à l'engagement de tous les acteurs », a déclaré l'ambassadeur de l'UE, Gwilym Ceri Jones.

La région est pauvre et sous la menace du terrorisme avec des groupes djihadistes venus du Burkina Faso.

D'autres initiatives ont été prises par les pouvoirs publics pour permettre le développement de cette zone sensible.