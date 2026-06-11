Togo: Une coopération renforcée pour les employeurs togolais

En marge de la 114e session de la Conférence internationale du travail à Genève, Gilbert Houngbo, ancien Premier ministre du Togo, et directeur général de l'OIT (Organisation Internationale du Travail), a reçu une délégation du patronat conduite par son président, Laurent Tamégnon.

Les échanges ont porté sur une coopération renforcée dans les domaines de la formation, du développement des compétences et du renforcement des capacités des organisations d'employeurs.

L'OIT est une agence spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir le travail décent, de défendre les droits des travailleurs, de favoriser le dialogue social, de lutter contre le travail des enfants et le travail forcé et améliorer les conditions d'emploi dans le monde.