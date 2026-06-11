Afrique: 20e anniversaire du Cresac - Le bilan et les perspectives au coeur des débats

Le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique (Cresac) célèbre ses 20 ans d'existence les 10 et 11 juin 2026, à Abidjan. À cette occasion, un Forum international sur le management de la qualité, l'accréditation et les mécanismes de financement dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'éducation (Imqa) a été officiellement lancé le mercredi 10 juin 2026, à l'Institut national de la santé publique (Insp), sis à Abidjan-Adjamé.

Placée sous le thème : « Management de la qualité, accréditation et mécanismes de financement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement : bilan et perspectives, le cas du Cresac », cette rencontre de haut niveau a réuni des acteurs de divers horizons (experts, décideurs, universitaires, professionnels et partenaires).

Cadre privilégié d'échanges, de partage d'expériences, de valorisation des acquis et de réflexions prospectives, ce forum vise à apporter des réponses aux défis contemporains.

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Pour la présidente du comité scientifique, le professeur Ramata Ly-Bakayoko, ambassadrice et déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, l'accréditation est un gage de confiance et de bien-être pour les populations.

Saluant le travail remarquable du Cresac dans l'instauration d'une culture de l'excellence dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'éducation et l'environnement, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a ouvert les assises.

Pour lui, nul doute que les échanges permettront de mettre en lumière les contributions du Cresac au renforcement des capacités et à la diffusion des normes et des référentiels de qualité, tout en formulant des recommandations pertinentes qui aideront à la prise de décisions des gouvernements et contribueront durablement au développement des États.

« En vingt ans d'existence, cette structure a acquis une solide expérience dans le domaine de la qualité et du management », a-t-il indiqué. Il en veut pour preuve le renforcement du système sanitaire à travers l'élaboration de référentiels de qualité ainsi que l'amélioration de la crédibilité des laboratoires de santé grâce à la délivrance d'accréditations.

Heureux de cette célébration, le professeur Essiagne Daniel Sesse, secrétaire exécutif du Cresac, a rappelé que la création du centre répondait à plusieurs enjeux stratégiques majeurs auxquels les États africains et leurs institutions sont confrontés. À l'occasion de ces festivités, il a réaffirmé l'engagement de sa structure à oeuvrer pour le bien-être des populations.

Notons qu'au cours de cette activité, une cérémonie de remise de diplômes à de nouveaux auditeurs certifiés en accréditation a également marqué la première journée.