Tunisie: USA - Lancement d'une plateforme virtuelle dédiée au patrimoine musical à Ennejma Ezzahra

Tunis — Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) a lancé mercredi, à son siège au palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd, une plateforme de réalité virtuelle et augmentée (VR/XR) visant à numériser et promouvoir le patrimoine musical tunisien et arabe.

Ce projet, réalisé avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en Tunisie, propose un parcours immersif de 15 minutes retraçant notamment l'histoire du Congrès de la musique arabe, tenu au Caire en 1932. Grâce à des modélisations en trois dimensions et des contenus interactifs, l'expérience met en scène des figures historiques de la musique tunisienne, telles que le baron Rodolphe d'Erlanger, Mannoubi Snoussi, Khemaïs Tarnane et Ahmed El Wafi.

La plateforme a été inaugurée par l'ambassadeur des États-Unis à Tunis, Bill Bazzi, et la directrice générale du CMAM, Saloua Ben Hafaiedh. Le financement de ce projet a été assuré par le Fonds des ambassadeurs américains pour la préservation culturelle (AFCP), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles.

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La conception technique a été confiée au Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique (TICDCE) ainsi qu'à la startup tunisienne Tynass IT, spécialisée dans les technologies immersives. Labellisée dans le cadre du Startup Act et incubée par le TICDCE, cette jeune entreprise est spécialisée dans le tourisme culturel et la valorisation du patrimoine via les technologies immersives (VR, AR, XR), s'étant notamment fait connaître par le développement de l'application mobile Tynass Trips (Biben El Medina).

Pour garantir l'exactitude historique, le projet de plateforme de réalité virtuelle et augmentée (VR/XR) a réuni des experts en technologies VR/XR, des musicologues et des spécialistes du patrimoine.

À cette occasion, l'ambassadeur américain a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien aux initiatives visant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel tunisien par le biais des technologies modernes. Il a ajouté que cette expérience permettra à un public plus large, en Tunisie et à l'étranger, d'accéder aux contenus du palais Ennejma Ezzahra et du CMAM.

De son côté, la directrice générale du centre a expliqué que ce projet traduit l'engagement de l'institution à préserver, documenter et valoriser le patrimoine musical tunisien. Elle a précisé que l'utilisation de solutions numériques innovantes permet de renforcer la médiation culturelle et d'élargir l'accès à ce legs musical.

Inscrit au registre « Mémoire du monde » de l'Unesco depuis le 25 mai 2023 sur proposition de la Tunisie, le fonds musical de Rodolphe d'Erlanger (1910-1932) constitue à cet égard une ressource universelle inédite, issue de six années d'inventaire et de numérisation par les experts du CMAM. Ces archives rares sauvegardent des transcriptions uniques de traditions musicales aujourd'hui disparues ou méconnues, des cantillations hébraïques des juifs de Tunisie aux chants touareg et répertoires de la péninsule Arabique.

Le Baron d'Erlanger, orientaliste installé en Tunisie, s'était entouré d'érudits et de maîtres de l'art musical pour initier ce projet culturel et civilisationnel inédit, axé sur la réhabilitation et la promotion de la musique arabe. Les informations complémentaires sont accessibles sur le site officiel de l'institution (cmam.tn).

Le contenu de la visite virtuelle proposé sur cette plateforme, est disponible en trois langues : dialecte tunisien, français et anglais. Les informations complémentaires sont accessibles sur le site officiel de l'institution (cmam.tn).