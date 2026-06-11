Sénégal: La production d'électricité a progressé de 1,2% au mois de février

11 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production d'électricité au Sénégal a enregistré une légère hausse au cours du mois de février 2026. Selon de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Asnd), la production a progressé de 1,2% par rapport au mois précédent.

Cette évolution est principalement soutenue par l'augmentation des achats d'énergie, qui ont enregistré une hausse de 2,3% sur la période. En revanche, la production propre de la Senelec a connu un léger recul de 2,6%, traduisant une contribution plus importante des producteurs indépendants et des sources d'approvisionnement externes dans la couverture de la demande nationale.

L'analyse en glissement annuel met en évidence une performance encore plus marquée. Comparée à février 2025, la production brute totale d'électricité affiche une progression de 21,7%, témoignant du renforcement continu des capacités de production et de l'amélioration de l'offre énergétique dans le pays.

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