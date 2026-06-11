Tunisie: EST - Mohamed Amine Tougaï suspendu 12 mois après le derby

La Ligue nationale de football professionnel a annoncé, ce mercredi, une série de sanctions disciplinaires à la suite des événements survenus lors du dernier derby tunisois.

Selon la décision rendue publique, le défenseur de l'Espérance Sportive de Tunis, Mohamed Amine Tougaï, a écopé d'une suspension de 12 mois. Une sanction particulièrement lourde qui fait suite à des incidents enregistrés durant la rencontre.

Par ailleurs, l'attaquant du Club Africain, Firas Chaouat, a été suspendu pour trois matchs pour son implication dans les mêmes événements.

Ces décisions interviennent dans un contexte de forte tension autour du derby, l'un des matchs les plus sensibles et médiatisés du football tunisien, régulièrement marqué par des épisodes disciplinaires et des sanctions de la part des instances fédérales.