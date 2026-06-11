Tunisie: Algérie - Ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'eau

La Tunisie et l'Algérie ont officialisé un nouvel accord de coopération dans le domaine de l'eau, selon le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n°59.

Un décret n°110 de l'année 2026, daté du 8 juin 2026, porte en effet sur la ratification d'une convention de coopération entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire dans le secteur des ressources hydriques.

Cette convention avait été signée en Tunisie le 12 décembre 2025, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans un domaine stratégique lié à la gestion et à la préservation des ressources en eau.