Tout ce qui touche au peuple et au commun des citoyens fait partie des préoccupations du Chef de l'Etat qui prouve son intérêt constant pour le vécu quotidien des Tunisiennes et Tunisiens, tout en faisant de sorte que, grâce à des mesures pertinentes et à des conseils judicieux, il soit positif et prometteur.

En effet, cette approche vient d'être confirmée lors de la cérémonie organisée, dimanche 7 juin 2026 au Palais de Carthage, et au cours de laquelle le Président de la République a reçu les membres de l'équipe nationale football conduits par les dirigeants de la Fédération tunisienne de football (FTF) à la veille de leur départ pour participer à la phase finale de la Coupe du monde 2026. Il s'est alors adressé à eux d'une manière franche et directe avec les encouragements et les conseils adéquats.

C'est ainsi que fidèle à son approche consistant à mettre en avant la patrie, le Président Kaïs Saïed n'y est pas allé par quatre chemins pour mettre l'accent sur la mobilisation et les encouragements aux joueurs et au staff technique et administratif en les exhortant à conscients de la responsabilité qui leur incombe quant à une représentation positive et honorable de la Tunisie au niveau international.

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Dans ce cadre, chaque membre doit garder à l'esprit qu'il évolue au nom de la Tunisie et qu'avant tout, il porte son drapeau, d'où l'obligation pour tous de faire preuve d'abnégation et de détermination dans l'objectif de défendre les couleurs du pays, sans oublier que la mission qui leur est confiée dépasse le simple cadre sportif.

D'ailleurs, dans cet ordre d'idées, une image reste gravée dans la mémoire de tous les Tunisiens, en l'occurrence la remarque concernant l'inscription sur l'un des maillots en assurant qu'il faut mettre en exergue, en premier lieu, le nom de la Tunisie, rien que la Tunisie.

Autre moment fort de cette rencontre l'appel solennel lancé par le Chef de l'Etat à se départir du concept révolu de la participation pour la participation, mais de se lancer dans cette aventure exaltante avec un esprit de combativité et une volonté constante de réussir, de gagner tout en s'armant de la nécessité de la victoire et en bannissant la culture de la défaite qui reste plus grave que la défaite en soi.

Sans oublier qu'il est primordial de se doter d'une confiance à toute épreuve, dans la mesure où la confiance en ses capacités et moyens de bien faire représente un facteur essentiel et nécessaire pour la réussite, et ce, aussi bien dans le sport que dans d'autres secteurs.

Une autre remarque à mettre en relief, à savoir que, comme l'a mentionné le Président de la République, l'histoire sportive tunisienne est marquée par de nombreux faits saillants dont d'importantes victoires dans des disciplines aussi bien collectives qu'individuelles avec une mention spéciale pour l'athlétisme et Mohamed Gammoudi, pour la natation, le handball et bien d'autres, tout en sachant que le plus important reste qu'il y ait des exploits "écrits en lettres d'or sur les pages de l'Histoire".

C'est dire que la balle est dans le camp de nos représentants à la phase finale de la Coupe du monde pour réaliser et confirmer les ambitions de millions de Tunisiens en vue d'une participation honorable grâce à un parcours à la hauteur des attentes des fans de notre équipe nationale.

La balle est entre les pieds et dans les esprits des joueurs pour effacer la dernière déconvenue face à la Belgique et d'apporter une réponse positive sur le terrain en franchissant le premier tour de cette phase finale, ce qui leur permettra de regagner la confiance du peuple tunisien, avide de performances et d'excellence.

L'heure consiste, dans l'état actuel des choses, à bien retenir les conseils et à savoir porter les couleurs nationales sur la scène mondiale et défendre l'honneur du pays avec un esprit conquérant et gagneur dans l'objectif évident de porter haut les couleurs nationales et de faire honneur à la Tunisie.