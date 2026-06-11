Tunisie: Détroit d'Ormuz - La production du Groupe Chimique Tunisien affectée

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Les unités industrielles du Groupe Chimique Tunisien (GCT) à Mdhilla 1 sont à l'arrêt depuis le mois dernier, en raison d'une rupture d'approvisionnement en matière première essentielle.

Selon Mosaïque FM, cette interruption est liée à la pénurie de la matière dite "bukhara", indispensable au fonctionnement des différentes étapes de production. Son absence a entraîné l'arrêt complet des activités industrielles sur le site.

Cette matière joue un rôle central dans la production d'acide sulfurique et d'acide phosphorique, deux intrants essentiels à la fabrication du triple superphosphate (TSP), l'un des principaux produits issus de la transformation des phosphates en Tunisie.

Les perturbations de l'approvisionnement seraient liées aux tensions géopolitiques dans la région du détroit d'Ormuz, qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières. Elles s'expliqueraient également par le non-respect de certains engagements contractuels de la part de fournisseurs et partenaires du groupe, entraînant l'épuisement des stocks disponibles.

Cette situation met en lumière la sensibilité du secteur phosphatier tunisien aux chocs extérieurs et aux perturbations du commerce international.

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