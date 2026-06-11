Tunisie: La société Tunisie Profilés Aluminium annonce une hausse de 8% de son résultat net en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la Société Tunisie Profilés Aluminium (TPR), spécialisée dans la fabrication de profilés en alliages d'aluminium, a enregistré une hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces états financiers un résultat net de 34 millions de dinars (MD) contre 31,498 MD en 2024. Pour sa part, le chiffre d'affaires connait un accroissement de 11,18% à 234 MD contre 210,145 MD en 2024. Dans leur globalité, les produits d'exploitation de la société TPR ont augmenté de 24 MD à 234 MD contre 210,407 MD en 2024%.

Durant la période sous revue, les achats de matières premières et d'approvisionnements consommés connaissent une hausse de 13,816 MD, passant de 119,407 MD en 2024 à 133,223 MD en 2025. Les autres approvisionnements consommés sont aussi en augmentation, s'établissant à 23 MD contre 22,309 MD en 2024. Les charges de personnel ont évolué de 2 MD, se situant à 14 MD contre 12 millions de dinars en 2024. Les autres charges d'exploitation suivent la même tendance, se situant à 12 MD contre 11,189 MD en 2024 (+811 000 dinars).

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Au total, les charges d'exploitation de la société TPR ont augmenté de 20,112 MD avec un solde de 188,112 MD contre 168 MD en 2024. Le résultat d'exploitation a enregistré une progression de 7,16%, dégageant un solde de 46 MD contre 43 MD en 2024. Quant au résultat des activités ordinaires avant impôt, il a connu une hausse de 6% avec une réalisation de 42,260 MD contre 40 MD en 2024.