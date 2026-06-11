Sénégal: Industries culturelles et créatives - Téranga Tech Incub Dakar annonce le lancement de sa cohorte 6

11 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Téranga Tech Incub Dakar, incubateur dédié aux industries culturelles et créatives (Icc), annonce le lancement de sa cohorte 6 lors du Marché Téranga créatif, les 12 et 13 juin 2026 à l'Institut français du Sénégal, Dakar. Selon un communiqué de presse, cet événement a mis en lumière le rôle stratégique des Icc dans la diversification et la croissance de l'économie sénégalaise.

Les industries culturelles et créatives, explique-t-on, représentent un secteur clé pour l'économie sénégalaise, avec un potentiel de création d'emplois, de valorisation des savoir-faire locaux et de contribution au Pib national. En accompagnant des entrepreneurs talentueux, Téranga Tech Incub Dakar vise à structurer ce secteur pour en faire un levier de développement économique durable. Depuis sa création, l'incubateur a soutenu plus de 35 entrepreneurs, générant des impacts concrets.

Création d'emplois : Les entreprises incubées ont permis de créer des dizaines d'emplois directs et indirects. Exportation et rayonnement international : Plusieurs marques accompagnées ont réussi à s'exporter, renforçant l'image du "Made in Senegal".

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Attractivité pour les investisseurs : Les Icc attirent de plus en plus de financements, notamment grâce à des initiatives comme celles de Téranga Tech Incub. Sélectionnés parmi 167 candidats, les 7 entrepreneurs de la cohorte 6 incarnent l'innovation et l'ambition économique des Icc sénégalaises. Ces entrepreneurs bénéficieront d'un accompagnement stratégique pour structurer leurs activités, accéder à de nouveaux marchés et attirer des investisseurs.

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