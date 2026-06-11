Tunisie: Monastir - Un projet de ville intelligente basé sur la vidéosurveillance en préparation

Un projet de développement du système de surveillance urbaine visant à transformer Monastir en ville intelligente et sécurisée est en cours d'examen. Il prévoit la mise en place d'un réseau avancé de caméras intelligentes aux entrées de la ville et à ses principaux carrefours stratégiques.

Ce projet a été au centre d'une réunion de travail présidée par le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, tenue mardi au siège du gouvernorat en présence des différentes parties concernées.

À cette occasion, la municipalité de Monastir a présenté un exposé détaillé sur les composantes du projet ainsi que les emplacements proposés pour l'installation des caméras. Les services de sécurité ont, de leur côté, suggéré des ajouts et des ajustements concernant plusieurs points jugés stratégiques afin d'optimiser la couverture du réseau.

Les caméras prévues seraient dotées de technologies avancées, notamment l'analyse automatique des images vidéo et la reconnaissance des plaques d'immatriculation, permettant une meilleure intégration avec les dispositifs de sécurité préventive déployés dans la région.

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Les discussions ont également porté sur l'infrastructure technique du projet, en particulier les réseaux de communication. Les participants ont recommandé l'utilisation de la fibre optique ainsi que de lignes Internet dédiées et indépendantes, afin de garantir la stabilité et la fiabilité du système.

Une attention particulière a été accordée aux enjeux de cybersécurité, avec la mise en avant de systèmes de protection avancés et de pare-feu destinés à prévenir toute tentative d'intrusion et à sécuriser les données collectées.

Le gouverneur de Monastir a insisté sur la nécessité de respecter les normes techniques les plus élevées dans la réalisation du projet, soulignant l'importance d'une coordination étroite entre les services municipaux et sécuritaires afin d'assurer une efficacité optimale du système de surveillance et la protection des données.

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la sécurité urbaine et à accompagner la transformation de Monastir en ville intelligente, selon les orientations présentées par les autorités locales.