Tunisie: 9e édition du Festival international d'art du cirque et des ARTs de la rue - Une tournée artistique à travers le pays

L'événement intègre, également, des dispositifs dédiés aux artistes dont une résidence internationale, le camp artistique et la troisième édition du concours national des arts du cirque qui se tiendra au Temple des eaux de Zaghouan.

La 9e édition du Festival international d'art du cirque et des arts de la rue se tiendra du 11 au 28 juin 2026, sous le slogan optimiste « Le cirque de demain commence aujourd'hui ».

Organisée par l'Association Paparouni des arts du cirque, en partenariat avec l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, l'Office national du tourisme tunisien et les délégations régionales des affaires culturelles, la manifestation transformera pendant plus de deux semaines les villes et places publiques de douze gouvernorats tunisiens en scènes ouvertes aux arts du mouvement, de la rue et du spectacle vivant.

Avec la participation d'artistes et de compagnies venues de l'Espagne, d'Argentine, d'Italie, de France, du Chili, de Guinée, de la Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc et bien sûr de la Tunisie, le festival mise sur la diversité des esthétiques et le dialogue interculturel. L'événement investira successivement Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse.

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L'ouverture officielle aura lieu le 11 juin sur l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis, avec de grandes parades et spectacles en plein air. Le calendrier de la tournée alterne temps de représentation, rencontres professionnelles, résidences artistiques et autres moments de découverte du patrimoine : camp artistique à Bizerte (12-13 juin), résidence à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Mohammedia, et circuits touristiques pour les délégations invitées.

Parmi les temps forts figurent le camp artistique et les journées de parades qui ponctuent les parcours faits de spectacles: à Bizerte (13 juin), Nabeul (14 juin), Le Kef (15 juin), Sidi Bouzid (17 juin), Kairouan (18 juin), Zaghouan (19 juin), une représentation exceptionnelle à l'espace de Radès le 21 juin (« Jungle Book»), Siliana (23 juin), Sfax (25 juin), d'une visite culturelle à Sousse le 26 juin, une étape à l'Ariana le 27 juin et la cérémonie de clôture prévue le 28 juin dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le festival intègrera, également, des dispositifs dédiés aux artistes dont une résidence internationale, le camp artistique et la troisième édition du concours national des arts du cirque qui se tiendra au Temple des Eaux de Zaghouan. Des rencontres professionnelles permettront également des échanges entre créateurs tunisiens et internationaux, favorisant coproductions, formations et perspectives de diffusion.

Au-delà de la scène, l'événement se veut, selon ses organisateurs, un moteur de tourisme culturel à travers des circuits qui offrent une mise en valeur du patrimoine local, tandis que la présence d'équipes étrangères renforce la visibilité internationale du festival et, par ricochet, de la destination Tunisie.

Né en 2018, le Festival international d'art du cirque et des arts de la rue a pour vocation de soutenir la création, d'encourager les échanges culturels et de consolider la place de la Tunisie sur la carte des arts vivants. Cette 9e édition, par son itinérance et sa programmation internationale, affirme que les arts du cirque et de la rue restent des espaces privilégiés d'innovation, de rencontre et de partage, un terrain où le monde d'aujourd'hui invente déjà le cirque de demain.