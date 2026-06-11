Tunisie: Avec le soutien des États-Unis, Ennejma Ezzahra fait revivre le patrimoine musical tunisien grâce à la réalité virtuelle

Une initiative soutenue par les États-Unis pour transmettre l'héritage musical tunisien aux nouvelles générations.

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) a officiellement lancé, mercredi 10 juin 2026, au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, une nouvelle expérience immersive de réalité virtuelle et étendue (VR/XR) baptisée "Ennejma Ezzahra XR", destinée à faire découvrir au public le riche patrimoine musical tunisien à travers les technologies numériques les plus avancées.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, et de la directrice générale du CMAM, Saloua Ben Hafaiedh, ainsi que de responsables institutionnels, de partenaires internationaux et d'acteurs du secteur culturel.

Cette initiative a été réalisée grâce à un financement du Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle (AFCP), accordé au CMAM sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Le projet a été développé en partenariat avec le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE) et la startup tunisienne Tynass, spécialisée dans les technologies de réalité virtuelle et étendue.

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Conçue comme un voyage numérique immersif, l'expérience "Ennejma Ezzahra XR" permet aux visiteurs de replonger dans l'histoire de la musique tunisienne et arabe à travers des contenus interactifs et des reconstitutions tridimensionnelles de grande précision. Le parcours met notamment en lumière le Congrès du Caire de la musique arabe, événement majeur dans l'histoire musicale de la région, ainsi que plusieurs personnalités qui ont marqué le patrimoine musical tunisien, dont le baron Rodolphe d'Erlanger, Mannoubi Snoussi, Khemaïs Tarnane et Ahmed El Wafi.

D'une durée d'environ quinze minutes, l'expérience s'appuie sur des interfaces interactives de réalité virtuelle et étendue permettant aux visiteurs d'explorer les lieux, les personnages et les événements qui ont contribué à façonner l'identité musicale tunisienne. Afin de toucher un public aussi large que possible, elle est proposée en arabe tunisien, en français et en anglais.

Prenant la parole lors de l'inauguration, l'ambassadeur Bill Bazzi a souligné l'importance de soutenir les initiatives qui conjuguent préservation du patrimoine et innovation technologique. Il a indiqué que ce projet permettrait à un public plus large, en Tunisie comme à l'étranger, de découvrir le palais Ennejma Ezzahra et les collections du CMAM, tout en favorisant une meilleure connaissance de l'histoire culturelle tunisienne.

De son côté, Saloua Ben Hafaiedh a rappelé que cette réalisation s'inscrit dans l'engagement du CMAM à préserver, documenter et transmettre le patrimoine musical tunisien aux générations futures. Selon elle, l'intégration des technologies immersives ouvre de nouvelles perspectives pour la médiation culturelle et contribue à élargir l'accès du public à ce patrimoine.

Au-delà de l'expérience immersive elle-même, ce lancement s'inscrit dans un programme plus vaste consacré à la conservation du musée des instruments de musique du palais Ennejma Ezzahra. Mené entre 2022 et 2026, ce projet a porté sur une collection de plus de 400 instruments représentant la richesse et la diversité des traditions musicales tunisiennes, arabes et méditerranéennes.

Les travaux réalisés ont notamment concerné l'inventaire et la documentation scientifique des collections, l'évaluation de leur état de conservation, l'élaboration de recommandations de restauration ainsi que l'amélioration des conditions de stockage et de conservation préventive. Le programme a également permis de former une nouvelle génération de spécialistes dans le domaine de la préservation du patrimoine musical.

Une application numérique trilingue a par ailleurs été développée afin d'accompagner les visiteurs dans leur découverte des instruments et de leur histoire grâce à des contenus pédagogiques et audiovisuels interactifs.

À travers "Ennejma Ezzahra XR", le CMAM entend ainsi franchir une nouvelle étape dans la valorisation du patrimoine musical tunisien. En associant mémoire, innovation et technologies immersives, le projet ambitionne non seulement de préserver un héritage culturel exceptionnel, mais aussi de le rendre plus accessible aux nouvelles générations et aux publics internationaux. Il illustre en outre la solidité des relations de coopération culturelle entre la Tunisie et les États-Unis et leur volonté commune de mettre les outils numériques au service de la sauvegarde du patrimoine.