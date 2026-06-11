Tunisie: L'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des ARTs - Clap de fin pour le Pr Mahmoud Ben Romdhane

Le Pr Mahmoud Ben Romdhane laisse derrière lui une institution ouverte, active et solidement ancrée dans sa mission historique de promotion du savoir, de la recherche pluridisciplinaire et du dialogue interculturel.

Une page majeure se tourne à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts avec la fin du mandat du Pr Mahmoud Ben Romdhane à sa présidence. Une cérémonie sera organisée à cette occasion le jeudi 11 juin 2026 au siège de Beït al-Hikma. Cet événement sera mis en lumière par la projection d'un film documentaire rétrospectif, qui retrace une décennie d'effervescence intellectuelle au sein de l'institution, tout en dévoilant les récents travaux de restauration et d'embellissement qui ont sublimé son palais historique.

Cet événement hautement symbolique intervient quelques mois après l'assemblée générale élective du 14 mars 2026, lors de laquelle les membres de l'institution ont confié la direction de l'Académie à la professeure Raja Yassine Bahri. Spécialiste reconnue de l'histoire des Morisques et des relations méditerranéennes, elle devient ainsi la première femme à accéder à la présidence de Beït al-Hikma.

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Déjà membre correspondant de l'Académie royale d'histoire de Madrid depuis 2005 et lauréate de plusieurs distinctions internationales, son élection vient consacrer un parcours académique d'exception, guidé par la rigueur scientifique et une contribution majeure à l'histoire du monde méditerranéen. Elle prend désormais la tête d'une institution appelée à renforcer son rôle dans la production et la diffusion du savoir, tout en poursuivant son ouverture sur les grands débats intellectuels et scientifiques contemporains.

Le passage de Mahmoud Ben Romdhane à Beït al-Hikma aura été marqué notamment par la publication d'un nouvel ouvrage intitulé «La Révolution tunisienne. Une longue oeuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023», présenté le 15 novembre 2024 au siège de l'Académie à Carthage. Dans cet essai, l'auteur propose une lecture de la Révolution tunisienne de 2011 comme l'aboutissement d'un long processus historique plutôt qu'un simple événement conjoncturel.

Sous sa direction, Beït al-Hikma a, également, fortement accentué son ouverture sur les grands enjeux géopolitiques contemporains. Cette dynamique s'est concrétisée le 6 janvier 2025 par l'organisation, en partenariat avec la Fondation Yasser-Arafat, d'une conférence de haut niveau intitulée « La Palestine dans le contexte international turbulent ». La rencontre s'est soldée par la signature d'un accord de coopération bilatéral et l'annonce majeure, par Mahmoud Ben Romdhane, de la création d'un Centre international d'études sur les questions régionales et mondiales.

Élu à la présidence de l'Académie en mars 2021, le Pr Mahmoud Ben Romdhane s'est inscrit dans la continuité des grandes figures intellectuelles qui façonnent l'institution depuis sa création. Il a ainsi succédé au Pr Abdelmajid Charfi (2016-2021), poursuivant une tradition de direction d'excellence portée avant eux par les Prs Hichem Djaït (2012-2015), Abdelwaheb Bouhdiba (1995-2011), Saâd Ghrab (1991-1995), Ezzeddine Beschaouch (1987-1991) et Ahmed Abdessalem (1983-1987).

Universitaire de premier plan et économiste reconnu, Mahmoud Ben Romdhane est l'auteur de nombreux travaux de référence consacrés à la Tunisie, au monde arabe et à l'espace euro-méditerranéen. Parallèlement à sa carrière académique, il est une figure marquante de la vie publique tunisienne, ayant occupé les fonctions de ministre des Transports puis de ministre des Affaires sociales. Son parcours se distingue également par un profond engagement humanitaire, illustré notamment par sa présidence du Comité exécutif international d'Amnesty International.

Le Pr Mahmoud Ben Romdhane laisse derrière lui une institution ouverte, active et solidement ancrée dans sa mission historique de promotion du savoir, de la recherche pluridisciplinaire et du dialogue interculturel.