Tunisie: Contours et grandes lignes clubistes - Clause de prolongation activée pour Zaâlouni

Dans l'optique de la reprise des entraînements, prévue le 18 juin, le CA s'active à stabiliser son groupe et l'affiner en attendant l'ouverture du mercato estival.

Le Club Africain reprendra donc le chemin des entraînements le jeudi 18 juin et débutera ainsi sa préparation d'avant-saison. De prime abord, volet stage bloqué, le groupe clubiste mettra ensuite le cap sur Aïn Draham vers la mi-juillet, alors que par la suite, à l'issue du rassemblement du Nord-Ouest, un second stage se tiendra à Monastir, là ou le groupe sera davantage apuré et affiné.

Quid de l'actualité clubiste à présent ? À première vue, Faouzi Benzarti devrait poursuivre à la tête des affaires techniques de l'équipe fanion, et il aurait déjà dressé une liste des éléments auxquels il tient particulièrement, tout en énumérant les noms des joueurs qui obtiendront leurs bons de sortie. Ce faisant, notons qu'il ne s'agit que d'un inventaire initial car les joueurs seront soumis au jugement du staff technique à la reprise.

Cependant, en coulisses, les tenants clubistes s'activent et des noms sont même avancés en attendant l'ouverture du mercato prévue le 1er juillet.

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L'avenir de Chawat sera scellé après le Mondial

Ce faisant, volet reconductions de certains baux, les négociations se poursuivent avec le milieu Moataz Zemzemi, les latéraux Oussama Shili et Houssem Hassan Romdhane, ainsi que l'axial Yassine Bouabid. Quant au latéral Ghaith Zaâlouni, lié jusqu'en 2027, il vient de rempiler jusqu'en juin 2028, et ce, après que le CA a activé une clause inscrite dans son contrat.

Aussi, d'autres joueurs devraient prolonger leurs engagements, à l'instar du défenseur Oussama Shili, des milieux Sadok Mahmoud et Alain Kanté, tous deux liés au CA jusqu'en été 2029, le pivot Saidou Khan, encore redevable d'une année de contrat, aux côtés de l'attaquant Oussama Bouguerra et l'ailier hybride Aymen Harzi, tous deux clubistes jusqu'en été 2028.

Quant à l'avenir immédiat du buteur Firas Chawat, sous contrat jusqu'en juin 2028, tout dépendra du montant de l'offre d'Ittihad Tripoli, Al Ahli SC du Qatar ou autre écurie qui lorgne sur le buteur international clubiste. Un fait est certain cependant, l'avenir immédiat de Chawat sera scellé après le Mondial. Là, si le meilleur canonnier de la Ligue 1 flambe, il sera difficile à conserver, mais le CA en recueillera les fruits, alors que dans le même temps, Sadok Kadida (courtisé par le MC Alger ces derniers jours) prendra du galon. Le cas contraire, il constituera toujours l'atout maître du front d'attaque clubiste.

Voilà pour les priorités du moment, sans oublier de rappeler que volet départs quasi-actés ou dans les tuyaux, les noms qui reviennent avec insistance sont ceux du gardien Wassim Maghzaoui, de l'axial algérien Taoufik Cherifi (libre de droit et partant à la JS Kabylie), de l'attaquant libyen Fahd Mesmari (en dépit du fait qu'il lui reste encore deux ans de contrat à honorer), de l'ailier droit Bassem Srarfi, de l'ailier gauche Bilel Ait Malek, du Congolais Philippe Kinzumbi, du milieu Ghaith Sghaier et de l'arrière gauche Téné Wells qui doit trouver preneur même s'il lui reste trois années d'engagement avec le CA.

Pour conclure, chapitre cibles clubistes, si le milieu axial Wael Derbali et le défenseur central Marouen Sahraoui sont pistés, l'ailier de l'ES Zarzis, Achraf Ben Dhiaf, serait actuellement dans les pensées clubistes. On y reviendra.