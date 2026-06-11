Tunisie: L'INSSPA déclare la guerre aux commerçants qui stockent les boissons au soleil !

Face aux risques graves pour la santé des consommateurs, l'INSSPA, gendarme de la sécurité alimentaire menace les commerçants et les transporteurs négligents de lourdes sanctions.

À l'orée de la saison estivale, l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) hausse le ton quant aux pratiques négligentes pouvant menacer la santé des consommateurs. L'Institution sanitaire vient, en effet, de lancer un avertissement sévère concernant la recrudescence alarmante du transport, de l'exposition et du stockage des eaux minérales en bouteille et des boissons gazeuses sous les rayons directs du soleil. L'organisme pointe également du doigt des conditions de conservation déplorables dans des locaux inadaptés qui font l'impasse sur les règles d'hygiène les plus élémentaires.

Cette exposition prolongée à la chaleur et à la lumière, indique-t-on, provoque une altération chimique des contenants en plastique et une dégradation rapide de la qualité des boissons, représentant ainsi un danger sournois mais bien réel pour la santé publique.

Face à ces dérives commerciales, l'autorité sanitaire appelle l'ensemble des opérateurs économiques, des transporteurs et autres distributeurs, à un respect strict des protocoles de sécurité alimentaire.

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L'instance exige la mise en place immédiate de protections thermiques adéquates pour isoler les cargaisons du soleil, de l'humidité et de toute source potentielle de contamination tout au long de la chaîne logistique.

Les inspecteurs préviennent qu'aucune tolérance ne sera accordée aux récalcitrants. Des campagnes de contrôle rigoureuses vont être déployées sur tout le territoire, et l'organisme annonce qu'il appliquera la loi dans toute sa rigueur par le biais de saisies immédiates, de destructions de stocks non conformes et de poursuites judiciaires systématiques.