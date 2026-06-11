Tunisie: Une marée bleue sur la plage de la Marsa pour l'opération écologique « Blue Santa »

Inspirée d'une tradition japonaise, une grande action citoyenne de nettoyage démarrera dimanche prochain à La Marsa. L'action co-organisée par le ministère de l'Environnement invite les Tunisiens à se mobiliser pour sauver le littoral.

La plage de La Marsa s'apprête à vivre un grand moment de mobilisation citoyenne et écologique. En effet, le ministère de l'Environnement, en étroite collaboration avec l'ambassade du Japon en Tunisie, invite le grand public à participer à la toute première édition tunisienne de l'événement environnemental « Blue Santa », programmée pour ce dimanche 14 juin 2026.

Directement inspirée de la célèbre Journée de la mer célébrée au Japon, cette action d'envergure nationale combine nettoyage citoyen et éveil des consciences face à la prolifération des déchets marins. Pour marquer visuellement leur engagement en faveur de la protection de la biodiversité marine, les organisateurs encouragent les participants à arborer un vêtement ou un accessoire bleu lors de cette matinée.

Cette initiative ouverte à tous se veut intergénérationnelle, festive et solidaire. Elle rassemble aussi bien les citoyens de tous âges que le tissu associatif local dans un élan de bénévolat convivial. Et ce, afin de libérer le littoral banlieusard d'un maximum de détritus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Afin de garantir le bon déroulement de l'opération, tout le matériel nécessaire à la collecte, notamment les gants de protection et les sacs poubelles, sera mis gratuitement à la disposition des volontaires sur place. Le coup d'envoi du rassemblement sera donné précisément à 08h50 pour une matinée d'action intensive qui se clôturera aux alentours de 11h15, posant ainsi une nouvelle pierre dans la coopération environnementale tuniso-japonaise.