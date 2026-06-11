Tunisie: ViaTunisia - Le pays désormais reliée à l'Europe par un nouveau câble sous-marin stratégique

Le câble sous-marin ViaTunisia, reliant Bizerte à Marseille dans le cadre du système Medusa, est désormais prêt pour sa mise en service, marquant une nouvelle étape stratégique pour la connectivité numérique entre la Tunisie et l'Europe.

L'annonce a été faite par le groupe Orange⁠, qui précise que cette infrastructure est entrée dans la phase dite « Ready for Service » (RFS), synonyme de disponibilité opérationnelle.

Cette liaison sous-marine directe entre la Tunisie et la France doit permettre d'acheminer le trafic de données à très haut débit à travers la Méditerranée, tout en renforçant la résilience des réseaux numériques entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Selon Orange, le projet contribuera à répondre à la forte croissance des besoins en connectivité, portée notamment par la transformation numérique, le cloud et l'intelligence artificielle.

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Le segment ViaTunisia fait partie du vaste système de câble sous-marin Medusa, développé par AFR-IX Telecom⁠. Ce réseau méditerranéen de fibre optique devrait relier, à terme, treize pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sur plus de 8 000 kilomètres. La Tunisie est devenue le premier pays africain à accueillir cette infrastructure stratégique avec l'atterrissement du câble à Bizerte.

Orange Tunisie assure l'exploitation de la station d'atterrissement de Bizerte ainsi que des infrastructures techniques associées. Le tronçon tunisien du projet s'étend sur environ 1 040 kilomètres et devrait offrir une capacité maximale de 24 térabits par seconde, renforçant ainsi les capacités internationales du pays en matière de télécommunications et d'échanges de données.

Le projet ViaTunisia bénéficie également d'un cofinancement de l'Union européenne dans le cadre de ses initiatives de connectivité numérique euro-méditerranéenne. Bruxelles considère ces infrastructures comme essentielles pour améliorer l'intégration numérique des pays partenaires, soutenir l'innovation et renforcer la souveraineté numérique régionale.

Au-delà de l'aspect technologique, les responsables du projet estiment que cette nouvelle infrastructure pourrait renforcer l'attractivité de la Tunisie pour les investissements dans les secteurs du numérique, des centres de données et des services technologiques. Orange Tunisie souligne également que ce projet s'inscrit dans la continuité des investissements stratégiques engagés depuis plusieurs années dans les infrastructures internationales de télécommunications.

Les câbles sous-marins représentent aujourd'hui l'épine dorsale d'Internet mondial. Selon les spécialistes du secteur, plus de 95 % du trafic international de données transite par ces infrastructures stratégiques, jugées plus rapides et plus stables que les communications satellitaires.