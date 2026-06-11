Ile Maurice: Trente fonctionnaires de soutien à la gestion confirmés

Une trentaine de fonctionnaires rodriguais ont été confirmés dans leurs fonctions de Management Support Officer (MSO) à la suite d'un accord conclu entre la Government Services Employees Association (GSEA) et l'Assemblée régionale de Rodrigues.

Pour marquer cette étape, le syndicat a organisé une cérémonie afin de saluer le travail accompli et d'encourager ces agents dans la poursuite de leur carrière au sein de l'administration publique.

Le président de la GSEA Rodrigues, Maxwell André, a rappelé que cette régularisation constitue une étape importante pour le développement professionnel des intéressés. Il a souligné que la collaboration entre l'administration et le syndicat a permis ces confirmations sans délais excessifs, témoignant d'une volonté commune de résoudre rapidement les dossiers du personnel.

De son côté, Ashraf Buxoo, vice-président de la GSEA Maurice, a félicité les nouveaux confirmés. Il a qualifié cette décision de progrès significatif et insisté sur le rôle essentiel de la jeunesse dans l'avenir du service public.

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Intervenant en sa qualité d'Acting Island Chief Executive, Thomas Genave a invité les MSO à faire preuve d'engagement et de professionnalisme afin d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Il a aussi mis l'accent sur l'importance du dialogue social entre tous les partenaires de la fonction publique pour assurer une gestion harmonieuse des ressources humaines.

Le responsable des ressources humaines a, pour sa part, présenté les perspectives d'évolution de carrière offertes aux MSO, tout en les encourageant à saisir les opportunités de formation et de promotion disponibles. La réussite de cette démarche a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs acteurs, dont l'appui du ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, qui a été salué lors de la cérémonie.

Cette confirmation ouvre de nouvelles perspectives aux agents concernés et illustre l'importance d'une coopération constructive entre les syndicats et les autorités pour renforcer les capacités du service public à Rodrigues.