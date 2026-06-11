Ile Maurice: Deux cas détectés grâce à la vidéosurveillance

Deux affaires de vol à l'étalage ont été signalées dans des supermarchés de Belle-Rose et Trianon, mettant en évidence le recours aux caméras de surveillance dans la détection de ce type d'infractions. Les préjudices cumulés s'élèvent à plus de Rs 10 000.

À Belle-Rose, le responsable de site du Super U a rapporté un cas de vol découvert lors de la consultation des images de vidéosurveillance, le lundi 8 juin. Les faits remonteraient au samedi 6 juin, vers 18 h 21. Selon les premières constatations, un homme serait entré dans le commerce vêtu d'un pantalon blanc, d'une veste verte et d'une casquette noire. Après avoir pris un panier à l'entrée, il se serait dirigé successivement vers les rayons cosmétiques puis vêtements, où il aurait dissimulé plusieurs articles sur lui avant de quitter les lieux par la sortie principale sans effectuer de paiement.

L'inventaire a permis de constater la disparition de quatre produits de soin, dont un Revitalift D/Expert, un Revit L'Oréal 30 ml, un sérum Revitalift Expert 50 ml et un soin de nuit expert. Le préjudice est estimé à Rs 4 708. Les images CCTV ont été remises aux autorités policières pour les besoins de l'enquête. Le site est entièrement couvert par un système de vidéosurveillance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une autre affaire, un cas similaire a été relevé au supermarché Winners de Trianon. Une agente de sécurité a indiqué avoir visionné les enregistrements du samedi 30 mai, faisant état d'un vol présumé survenu vers 14 h 35. Une femme accompagnée de deux hommes aurait effectué des achats avant de se rendre au rayon des boissons. Une bouteille de cognac Hennessy (700 ml) ainsi que trois bouquets de fleurs auraient été prélevés et dissimulés parmi les articles.

Au moment du passage en caisse automatique, certains produits ont été réglés pour un montant de Rs 490,85, mais la bouteille d'alcool et les fleurs n'auraient pas été enregistrées lors du paiement. Les suspects ont ensuite quitté le magasin.

Le préjudice est évalué à Rs 6 232,85. Les images de vidéosurveillance sont disponibles et seront remises à la police pour enquête.

Les deux dossiers font l'objet d'investigations.