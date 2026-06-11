Ile Maurice: La cour rejette sa demande de voyager

Provisoirement inculpé de blanchiment d'argent, Bryan Thomas Labonne s'est vu refuser, ce mercredi 10 juin, par la cour de district de Rivière-Noire, sa demande de levée partielle de son interdiction de voyager.

Il souhaitait se rendre en Chine via Dubaï, du 12 au 19 juin, pour des raisons professionnelles. Le magistrat Mohammad Illfaaz Farook Nathire a estimé qu'il n'avait pas établi une nécessité quasi absolue de quitter le territoire.

Bryan Thomas Labonne, habitant de Résidence Barkly à Beau-Bassin, est sous le coup d'une inculpation provisoire de blanchiment d'argent en vertu des articles 36 et 38 de la Financial Crime Commission Act 2023, depuis le 3 février. Il avait été arrêté par l'Anti Drug and Smuggling Unit le 2 février, à Coromandel, au volant d'un Ford Raptor, dans lequel les enquêteurs avaient découvert Rs 884 500 en espèces ainsi que six pièces de bijoux en or, estimées à Rs 3,1 millions. Libéré sous caution le 23 février, il fait depuis l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC).

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Par l'entremise de son avocat, Bryan Labonne avait déposé une motion pour faire lever son interdiction de voyager afin de se rendre en Chine via Dubaï pour inspecter des tissus et des vêtements pour hommes qu'il entendait importer. Il avait produit un Business Registration Number établi à son nom depuis 2023, mentionnant notamment une activité d'import-export, et soutenu que sa présence physique était indispensable pour vérifier la qualité des marchandises.

La FCC s'est opposée à la demande. L'inspecteur Moheswa a fait valoir le risque de fuite compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée, susceptible d'être jugée devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire et pouvant entraîner une peine d'emprisonnement. Il a également relevé que les billets provisoires réservés auprès de l'agence Khacy Travel Services n'avaient pas été confirmés, aucun paiement n'ayant été effectué.

Le magistrat Nathire a rappelé le test juridique applicable, tel qu'établi dans l'arrêt de référence Peerthum v District Magistrate of Rivière-du-Rempart 2009 SCJ 283, selon lequel la variation d'une interdiction de voyager requiert une nécessité quasi absolue de quitter le pays. Il a estimé que Bryan Labonne n'avait pas démontré en quoi ce voyage était indispensable à sa survie économique, d'autant qu'il exerce par ailleurs dans l'élevage porcin et tient un snack familial.

Le magistrat a également relevé qu'aucune preuve de préjudice concret n'avait été versée au dossier, et que rien n'établissait qu'une tierce personne ou un appel vidéo ne pouvait suppléer à sa présence physique en Chine. La motion a été rejetée.