Ile Maurice: «Business Without Borders» passe la troisième

Conçu à l'origine, en 2015, comme un dispositif d'accompagnement pour les entrepreneures de l'océan Indien, le programme Business Without Borders s'est, comme son nom l'indique, étoffé au fil des années.

Du mentorat, le programme est passé à de la formation en sept modules de gestion appliquée en s'ouvrant à plusieurs pays d'Afrique. Il entre désormais dans une troisième phase, le parcours de formation passant à neuf modules, avec l'introduction de contenus consacrés à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle, au développement des entreprises et à la préparation à l'export.

Ce dispositif, lancé avec le soutien du Direct Aid Program du gouvernement australien, est porté par l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprises (AMFCE), en collaboration avec le Haut-commissariat d'Australie et plusieurs partenaires régionaux. L'époque étant à la transformation numérique, au développement de l'intelligence artificielle et à l'ouverture progressive des marchés, Business Without Borders épouse la tendance.

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Preuve en est, l'atelier de dissémination avec des partenaires institutionnels, acteurs du développement économique, entrepreneures et représentants de la société civile dispensé le lundi 25 mai, au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Lors de cette rencontre, la haute-commissaire d'Australie, Kate Chamley, a rappelé l'engagement de son pays dans le programme ainsi que son objectif de soutien à l'autonomisation économique régionale.

Par ailleurs, un suivi post-formation est renforcé. Une étude menée auprès d'anciennes participantes a permis de documenter l'évolution de leurs activités et d'identifier les principaux obstacles rencontrés. Les premiers résultats indiquent qu'une majorité d'entreprises restent actives après la formation, certaines participantes estimant que le programme a contribué à structurer leur activité.

Depuis la première cohorte en 2020, 170 participantes ont été accompagnées et 144 ont achevé le parcours. Elles viennent de Maurice, de Rodrigues, de Madagascar, des Comores, du Kenya, de Djibouti, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo.

En parallèle, des initiatives de mise en réseau et d'accès aux marchés ont concerné plus d'une centaine d'entrepreneures dans la région. Un Quality Manual a également été élaboré afin d'encadrer les pratiques et d'assurer une continuité entre les différentes cohortes.