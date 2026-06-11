Ile Maurice: Dean Ah-Chuen - «Le véritable enjeu est de favoriser la modernisation du parc»

Un an après le durcissement fiscal porté à l'encontre du marché automobile, le secteur peine à trouver un nouvel élan. Comme en témoignent les chiffres de la National Land Transport Authority, les immatriculations de véhicules neufs sont à la baisse.

Entre janvier et avril 2026, le marché n'a enregistré qu'une moyenne mensuelle de 1 107 véhicules. Alors que sur l'année 2025, cette moyenne était de 1 506 véhicules par mois. Plus frappant encore, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures fiscales en août 2025, aucun mois n'a retrouvé la barre des 1 000 immatriculations observée auparavant.

Face à ce constat, Dean Ah-Chuen (photo), CEO d'ABC Automobile, pose une analyse plus sobre. Selon lui, il faudrait évoluer l'impact des mesures budgétaires 2025-2026 avant d'aller plus loin. «Nous espérons également qu'une évaluation objective des mesures introduites l'année dernière sera réalisée, afin d'en mesurer les effets réels sur les recettes fiscales, le renouvellement du parc automobile et sur l'activité économique dans son ensemble. Une telle analyse permettrait d'ajuster les politiques de manière plus ciblée et plus efficace», explique-t-il.

Mécanisme «Entry-exit»

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Lors des consultations pré-budgétaires, les concessionnaires ont réclamé davantage de soutien pour encourager la transition vers des véhicules plus propres. Pour Dean Ah-Chuen, l'une des pistes les plus prometteuses serait l'introduction d'un mécanisme d'entry-exit.

Cette mesure encouragerait le retrait progressif des véhicules vieillissants au profit de véhicules plus modernes. «Chaque nouveau véhicule serait soumis à une taxe d'entrée, tandis qu'un système d'exit refund encouragerait le retrait des véhicules anciens, notamment ceux de plus de 20 ans. Cela permettrait de mieux contrôler la croissance du parc automobile tout en favorisant son renouvellement, avec des possibilités de recyclage local ou d'exportation vers certains marchés régionaux», affirme-t-il. Selon lui, cette approche permettrait d'agir sur trois fronts à la fois : la sécurité routière, la réduction des émissions et le renouvellement du parc automobile.

Pour Dean Ah-Chuen, la réflexion doit également porter sur les moyens d'accélérer l'électrification du parc automobile mauricien. Selon lui, Maurice réunit les conditions propices pour réussir sa transition vers une mobilité plus durable et électrique : «Il est essentiel de poursuivre le développement des infrastructures de recharge. Mais il faut aller encore plus loin en encourageant les particuliers et les entreprises à investir dans des installations photovoltaïques.»

Par ailleurs, cette mouvance écologique et durable pourrait favoriser l'adoption de véhicules électriques, notamment les petites citadines Selon lui, une fiscalité plus favorable sur les petites voitures électriques permettrait surtout de rendre cette technologie plus accessible à la classe moyenne mauricienne et d'en accélérer l'adoption. «Je pense notamment aux petits véhicules électriques destinés à un usage urbain. Une fiscalité plus favorable sur ces modèles permettrait de rendre la mobilité électrique plus accessible à la classe moyenne et d'accélérer la démocratisation de cette technologie», explique-t-il.

Pour le CEO d'ABC Automobile, l'électrification du parc devra s'accompagner d'une véritable stratégie énergétique nationale, notamment à travers des incitations ciblées en faveur du photovoltaïque. «Elles permettraient non seulement de réduire le coût d'utilisation des véhicules électriques, mais également de renforcer l'indépendance énergétique du pays», faitil comprendre.

In fine, pour Dean Ah-Chuen, l'avenir du marché automobile mauricien dépendra de la capacité du gouvernement à changer de cap, non pas en freinant davantage le secteur, mais en favorisant le renouvellement du parc automobile et l'émergence d'une mobilité plus durable.