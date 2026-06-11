Ile Maurice: QBL s'associe à Eco(Moris) pour recycler ses plastiques

Le pays produit annuellement environ 120 000 tonnes de déchets plastiques. Une grande partie de ces volumes finit encore en décharge, ce qui accentue la pression sur le site d'enfouissement tout en entraînant une perte de matière qui pourrait être réutilisée localement.

C'est dans ce contexte qu'Eco(Moris) Sustainable Solutions Ltd a été créée par Jay Lai Fat Fur et Sohaeb Pasha. Dans cette dynamique, Quality Beverages Ltd (QBL) a engagé une collaboration avec Eco(Moris) Sustainable Solutions Ltd pour du recyclage des plastiques utilisés dans ses opérations.

Eco(Moris), dont les activités ont démarré en janvier, se spécialise dans le recyclage des déchets plastiques d'emballages en produits tels que des films rétractables, des films techniques et des sacs-poubelle. Elle prévoit d'élargir progressivement sa gamme à mesure du développement de ses opérations.

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«Maurice importe chaque année d'énormes quantités de plastique vierge, dépensant des devises étrangères pour un matériau déjà abondant sur notre territoire - dans nos poubelles, nos rues et nos décharges», indique Jay Lai Fat Fur, directeur d'Eco(Moris) Sustainable Solutions Ltd. «Les déchets plastiques ne sont pas un passif à enfouir, mais une ressource à récupérer, transformer et réintroduire dans l'économie. Chaque tonne recyclée réduit notre dépendance aux résines vierges importées, diminue les émissions de carbone, crée des emplois qualifiés et renforce une chaîne de valeur locale bénéfique à toutes les entreprises et à toutes les communautés du pays.»

Le partenariat repose sur la récupération des déchets plastiques de QBL ainsi que sur l'introduction progressive de matériaux recyclés locaux dans les emballages secondaires de l'entreprise. À terme, QBL vise une réduction de sa dépendance au plastique importé jusqu'à 37 %, en s'orientant vers un système de valorisation plus intégré.

«Pour QBL, il s'agit d'une étape majeure, car elle nous permet de boucler la boucle des films rétractables utilisés pour l'emballage de nos boissons. Ces plastiques souples usagés sont désormais collectés, tracés et recyclés par Eco(Moris), puis réutilisés pour emballer à nouveau nos produits», explique Inigo de Prado, Managing Director de QBL.

Pour Sohaeb Pasha, cofondateur d'Eco(Moris) Sustainable Solutions Ltd, «plus les entreprises choisissent de participer, plus nous pouvons traiter de matières, créer des emplois et renforcer cette chaîne de valeur afin qu'elle devienne plus solide et plus résiliente». Elle appelle donc aux entreprises de tous les secteurs à considérer cette initiative comme «un investissement dans la compétitivité et la durabilité futures de notre économie».

À plus long terme, l'initiative prévoit également d'intégrer les collecteurs informels dans une chaîne structurée, tout en développant des actions de sensibilisation auprès des entreprises et du grand public.