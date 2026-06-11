Ile Maurice: L'ARPTI ouvre le débat sur les défis de demain

Comment adapter la formation aux évolutions rapides du marché du travail ? C'est autour de cette question que se sont réunis les principaux acteurs du secteur de l'éducation, de la formation et du développement des compétences lors d'un atelier organisé par l'Association of Registered Private Training Institutions (ARPTI), le mercredi 3 juin au Royal Green à Moka.

Placée sous le thème «Shaping the Future of the Capacity Building Sector in Mauritius», cette rencontre a porté sur le développement des compétences et la nécessité d'aligner l'offre de formation sur les besoins du marché, dans un contexte de mutations économiques et technologiques accélérées.

Invité, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, a rappelé que le capital humain demeure un levier de croissance pour le pays. Il a insisté sur le renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé afin de soutenir la transition numérique et la compétitivité. Il a également réaffirmé l'objectif de faire de Maurice un pôle régional du savoir, fondé sur la recherche, l'innovation et la formation continue.

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Par ailleurs, un Fireside Chat sur le thème «Shaping the Future Workforce of Mauritius: Skills, Innovation and Digital Transformation» a permis d'approfondir les échanges sur les compétences de demain.

Le junior minister aux Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Rajen Narsinghen, est intervenu aux côtés d'autres participants. Il a évoqué les perspectives d'exportation de l'expertise mauricienne, appelant à renforcer le rayonnement international du pays. Les discussions ont notamment porté sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies dans les méthodes d'apprentissage, l'évolution des compétences requises, le renforcement des standards de qualité dans la formation, ainsi que les enjeux liés à l'employabilité et à la formation continue.

Pour le président de l'ARPTI, Jai Lallbeeharry, ces mutations rendent indispensable la création d'espaces de dialogue entre les différents acteurs afin d'anticiper les besoins futurs et de renforcer la compétitivité du capital humain à Maurice.