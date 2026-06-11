Tunisie: Handball - Le pays fixé sur ses adversaires au Mondial 2027

Le tirage au sort préliminaire du Championnat du monde masculin 2027 (13-31 janvier), qui a eu lieu ce mercredi à Munich, a placé la Tunisie dans le groupe A aux côtés de l'Allemagne (pays hôte), de la Serbie et de l'Uruguay.

La compétition se déroulera dans six villes : Munich, Stuttgart, Magdebourg et Kiel pour le tour préliminaire, Cologne et Hanovre pour le tour principal. La LANXESS Arena de Cologne accueillera les phases finales, des quarts de finale jusqu'aux matchs pour les médailles, ainsi que les rencontres de classement 5 à 8.

L'Afrique sera représentée par la Tunisie, l'Egypte, le Cap-Vert, l'Algérie et l'Angola. Le calendrier garantira au moins une journée de repos entre chaque match, avec une phase finale très attendue à Cologne pour conclure le tournoi.

Voici la composition des huit groupes:

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Groupe A (Munich) : Allemagne, Serbie, Tunisie, Uruguay

Groupe B (Stuttgart) : Égypte, Italie, Cap-Vert, Arabie Saoudite

Groupe C (Munich) : Croatie, Espagne, Chili, Turquie

Groupe D (Stuttgart) : Argentine, France, Brésil, Koweït

Groupe E (Kiel) : Suède, Norvège, Grèce, Qatar

Groupe F (Magdebourg) : Portugal, Îles Féroé, Pologne, Algérie

Groupe G (Kiel) : Danemark, Slovénie, États-Unis, Angola

Groupe H (Magdebourg) : Islande, Macédoine du Nord, Bahreïn, Japon